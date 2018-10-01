Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

В пятницу, 28 сентября, поздно вечером в Самаре прошел совместный антинаркотический рейд с участием сотрудников горадминистрации, полицейских и работников прокуратуры. Нарушителей закона искали в многолюдном в ТРЦ "Аврора", в огромном и полупустом "Гудке", в подворотнях жилых кварталов, в темных закоулках Запанского и со спецназом в "Метелице-С".
Организатором рейда выступила администрация Самары. Поводом для проведения мероприятия послужила оперативная информация от горожан о возможных местах распространения наркотиков в Самаре.
В пятницу вечером в рейд по проверке полученных данных отправились представители администрации Самары, прокуратуры Железнодорожного района и отдела полиции № 9.
Рейд начался около девяти часов вечера со двора у пересечения улиц Аэродромная и Авроры, где, по сообщениям местных жителей, периодически собираются шумная компания молодых людей, которые могут употреблять и распространять наркотики. Но никого из возмутителей спокойствия там застать не удалось.
Затем проверяющие направились в ТРК "Аврора", возле которого, согласно жалобам горожан, иногда собираются группы юнцов, употребляющих спиртное, а, возможно, и что-то запрещенное. Они ведут себя шумно, чем создают неудобства для посетителей. В ТРК "Аврора" в момент рейда было многолюдно. Но ничего подозрительного при обходе здания и прилегающей к нему территории участниками рейда замечено не было.
Затем проверяющие отправились в ТРК "Гудок". Самарцы сообщали, что там, на первом этаже, периодически собираются и шумят молодые люди, которых стоило бы проверить на предмет употребления спиртного и наркотиков. Участники рейда приехали в ТРК "Гудок" в десятом часу вечера. Побывали в разных залах, на разных этажах и на автостоянке. Чего-либо подозрительного участники рейда там не обнаружили и поехали в поселок Запанской, где планировалось навестить семью с двумя детьми, состоящую на учете как неблагополучная.
По словам стражей порядка, глава неблагополучной семьи Андрей и его супруга Светлана имеют пристрастие к спиртному. Семья ютится во вросшем в землю одноэтажном деревянном доме на улице Петрашевского. Проехать к нему с центральной улицы поселка — Неверова на служебном микроавтобусе участникам рейда не представлялось возможным, так как дорога до него очень узкая и извилистая. Проверяющие, оставив транспорт на главной магистрали поселка, отправились по закоулкам Запанского пешком. Вскоре они пробрались к дому с сенями, высотой с человеческий рост. На стук в дверь откликнулись дети. Они позвали взрослых, которые пустили пришедших в свое жилище.
Мама детей была пьяна. Полицейские составили на нее протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП. Проснувшийся, и вышедший из комнаты глава семьи Андрей, напротив, выглядел трезвым. Он рассказал, что устроился на работу разнорабочим и спиртное не употребляет. А по поводу супруги Андрей, пояснил, что она якобы употребила алкоголь на работе, где у кого-то были именины.
Сотрудники полиции предупредили Светлану, что если она еще раз застанут ее при детях нетрезвой, то будут ставить вопрос о лишении родительских прав. Представитель прокуратуры пояснил корреспонденту Волга Ньюс, что составленный административный протокол будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Железнодорожного района с участием представителя прокуратуры. Комиссия изберет для женщины соответствующую меру воздействия. КоАП РФ предусматривает за подобное правонарушение административный штраф до 500 рублей.
Затем участники рейда приехали в один из темных закоулков на ул. Набережная реки Самара, где по информации местных жителей, иногда собираются личности, похожие на потребителей наркотиков. Но и там никого не оказалось.
В двенадцатом часу ночи участники рейда приехали на ул. Революционная. Там планировалась проверка посетителей и помещений культурно-развлекательного комплекса "Метелица-С" в связи с поступившей информацией о возможном распространении в стенах заведения наркотических веществ.
Проверка КРК осуществлена силами сотрудников Управления наркоконтроля ГУ МВД России по Самарской области. В пятничный вечер в здании было многолюдно. Проверочное мероприятие началось с того, что к главному входу подъехал микроавтобус с полицейским спецназом. Вооруженные бойцы в касках и бронежилетах вереницей забежали в здание и на глазах опешивших посетителей, направились в большой зал с барной стойкой. По всему было видно, что многие посетители растерялись. Раздавались удивленные возгласы. "Что за танкисты приехали?", — крикнул кто-то.
Бойцы спецназа сразу перекрыли выходы из развлекательного заведения, в главном зале которого было около 100 посетителей.
Присутствующие действительно с пониманием отнеслись к визиту полицейских. Бунтовщиков замечено не было. Люди разошлись по разным сторонам зала и оперативники приступили к работе. Вскоре в КРК приехали кинологи с собаками, натасканными на поиск наркотиков. Они прошлись по залу и обследовали другие помещения КРК, но наркотических веществ нигде не обнаружили.
Ряд посетителей с признаками наркотического опьянения направлены на экспертизу в наркологический диспансер. Все действо в КРК продолжалось около часа.
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны