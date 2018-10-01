Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

В пятницу, 28 сентября, поздно вечером в Самаре прошел совместный антинаркотический рейд с участием сотрудников горадминистрации, полицейских и работников прокуратуры. Нарушителей закона искали в многолюдном в ТРЦ "Аврора", в огромном и полупустом "Гудке", в подворотнях жилых кварталов, в темных закоулках Запанского и со спецназом в "Метелице-С".

Организатором рейда выступила администрация Самары. Поводом для проведения мероприятия послужила оперативная информация от горожан о возможных местах распространения наркотиков в Самаре.

В пятницу вечером в рейд по проверке полученных данных отправились представители администрации Самары, прокуратуры Железнодорожного района и отдела полиции № 9.

Рейд начался около девяти часов вечера со двора у пересечения улиц Аэродромная и Авроры, где, по сообщениям местных жителей, периодически собираются шумная компания молодых людей, которые могут употреблять и распространять наркотики. Но никого из возмутителей спокойствия там застать не удалось.

Затем проверяющие направились в ТРК "Аврора", возле которого, согласно жалобам горожан, иногда собираются группы юнцов, употребляющих спиртное, а, возможно, и что-то запрещенное. Они ведут себя шумно, чем создают неудобства для посетителей. В ТРК "Аврора" в момент рейда было многолюдно. Но ничего подозрительного при обходе здания и прилегающей к нему территории участниками рейда замечено не было.

Затем проверяющие отправились в ТРК "Гудок". Самарцы сообщали, что там, на первом этаже, периодически собираются и шумят молодые люди, которых стоило бы проверить на предмет употребления спиртного и наркотиков. Участники рейда приехали в ТРК "Гудок" в десятом часу вечера. Побывали в разных залах, на разных этажах и на автостоянке. Чего-либо подозрительного участники рейда там не обнаружили и поехали в поселок Запанской, где планировалось навестить семью с двумя детьми, состоящую на учете как неблагополучная.

По словам стражей порядка, глава неблагополучной семьи Андрей и его супруга Светлана имеют пристрастие к спиртному. Семья ютится во вросшем в землю одноэтажном деревянном доме на улице Петрашевского. Проехать к нему с центральной улицы поселка — Неверова на служебном микроавтобусе участникам рейда не представлялось возможным, так как дорога до него очень узкая и извилистая. Проверяющие, оставив транспорт на главной магистрали поселка, отправились по закоулкам Запанского пешком. Вскоре они пробрались к дому с сенями, высотой с человеческий рост. На стук в дверь откликнулись дети. Они позвали взрослых, которые пустили пришедших в свое жилище.

Мама детей была пьяна. Полицейские составили на нее протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП. Проснувшийся, и вышедший из комнаты глава семьи Андрей, напротив, выглядел трезвым. Он рассказал, что устроился на работу разнорабочим и спиртное не употребляет. А по поводу супруги Андрей, пояснил, что она якобы употребила алкоголь на работе, где у кого-то были именины.

Сотрудники полиции предупредили Светлану, что если она еще раз застанут ее при детях нетрезвой, то будут ставить вопрос о лишении родительских прав. Представитель прокуратуры пояснил корреспонденту Волга Ньюс, что составленный административный протокол будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Железнодорожного района с участием представителя прокуратуры. Комиссия изберет для женщины соответствующую меру воздействия. КоАП РФ предусматривает за подобное правонарушение административный штраф до 500 рублей.

Затем участники рейда приехали в один из темных закоулков на ул. Набережная реки Самара, где по информации местных жителей, иногда собираются личности, похожие на потребителей наркотиков. Но и там никого не оказалось.

В двенадцатом часу ночи участники рейда приехали на ул. Революционная. Там планировалась проверка посетителей и помещений культурно-развлекательного комплекса "Метелица-С" в связи с поступившей информацией о возможном распространении в стенах заведения наркотических веществ.

Проверка КРК осуществлена силами сотрудников Управления наркоконтроля ГУ МВД России по Самарской области. В пятничный вечер в здании было многолюдно. Проверочное мероприятие началось с того, что к главному входу подъехал микроавтобус с полицейским спецназом. Вооруженные бойцы в касках и бронежилетах вереницей забежали в здание и на глазах опешивших посетителей, направились в большой зал с барной стойкой. По всему было видно, что многие посетители растерялись. Раздавались удивленные возгласы. "Что за танкисты приехали?", — крикнул кто-то.

Бойцы спецназа сразу перекрыли выходы из развлекательного заведения, в главном зале которого было около 100 посетителей.

Присутствующие действительно с пониманием отнеслись к визиту полицейских. Бунтовщиков замечено не было. Люди разошлись по разным сторонам зала и оперативники приступили к работе. Вскоре в КРК приехали кинологи с собаками, натасканными на поиск наркотиков. Они прошлись по залу и обследовали другие помещения КРК, но наркотических веществ нигде не обнаружили.

Ряд посетителей с признаками наркотического опьянения направлены на экспертизу в наркологический диспансер. Все действо в КРК продолжалось около часа.