Терренкур детского сада № 17 "Радуга" развивает у детей интерес к миру природы

Во главу угла в образовательном процессе детского сада № 17 "Радуга" поселка Новосемейкино Красноярского района ставятся экологическое и художественно-эстетическое воспитание.
Бережно и с любовью относиться к природе воспитанников детского сада "Радуга" обучают уже многие годы. И каждый год методы взаимодействия с дошкольниками в этом направлении совершенствуются, педагоги находят новые формы работы для всестороннего развития детей. Так, на территории детсада появился разноплановый терренкур, где с ребятами во время прогулок занимаются познавательной, научно-исследовательской, игровой и даже художественно-эстетической деятельностью. На станции "Деревенька", например, сейчас дети собирают урожай на огороде — помидоры, кабачки, перцы, цветную капусту, которые сами же посадили весной. Рядом с огородом расположились скотный двор и пасека. Животные и насекомые там, конечно, игрушечные, и ребята знают, как выглядят, где живут и какую пользу приносят человеку эти представители живого мира. Есть в терренкуре и метеостанция, и сад камней, и поляна лекарственных трав, и особое место для общения, где, сидя в круге на пеньках, будто в лесу, ребятам читают художественную литературу, беседуют с ними на серьезные экологические и не только темы, играют.
"Терренкур на территории детского сада мы создали с целью оптимизации образовательного процесса во время прогулок, — рассказывает заведующий СП "Детский сад № 17" ГБОУ ООШ № 2 п. г. т. Новосемейкино Светлана Борисова. — Это развивающая среда на свежем воздухе, главной задачей которой является пробуждение познавательного интереса детей к окружающему их миру природы — растениям, животным, минералам".
Такое глубокое отношение педагогов к экологическому воспитанию дошкольников вызывает уважение со стороны родителей, коллег и общественности. Регулярно коллектив детсада оказывается в числе победителей областного конкурса "Эколидер". Выиграла "Радуга" и областной конкурс "Детский сад года — 2017" в номинации "Формирование основ экологической культуры у детей дошкольного возраста", а также стала номинантом общественной акции "Народное признание" в номинации "Экология и открытие".
Немало достижений у детского сада и в других направлениях. Так, детский ансамбль ложкарей "Перестуки", которым руководит Ольга Дьячкова, отмечен наградой "За высокое мастерство" на областном конкурсе инновационных образовательных программ. А как только "Радуга" стала региональной площадкой по робототехнике, ее воспитанники тут же стали победителями на Всероссийском фестивале детского и молодежного творчества "Космофест — 2018". А приводит к таким результатам детей сплоченный творческий коллектив, для которого основной целью является воспитание в каждом ребенке разносторонне развитой личности, ответственной не только за свои поступки, но и за состояние окружающего их мира природы.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.