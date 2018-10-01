Терренкур детского сада № 17 "Радуга" развивает у детей интерес к миру природы

Во главу угла в образовательном процессе детского сада № 17 "Радуга" поселка Новосемейкино Красноярского района ставятся экологическое и художественно-эстетическое воспитание.

Бережно и с любовью относиться к природе воспитанников детского сада "Радуга" обучают уже многие годы. И каждый год методы взаимодействия с дошкольниками в этом направлении совершенствуются, педагоги находят новые формы работы для всестороннего развития детей. Так, на территории детсада появился разноплановый терренкур, где с ребятами во время прогулок занимаются познавательной, научно-исследовательской, игровой и даже художественно-эстетической деятельностью. На станции "Деревенька", например, сейчас дети собирают урожай на огороде — помидоры, кабачки, перцы, цветную капусту, которые сами же посадили весной. Рядом с огородом расположились скотный двор и пасека. Животные и насекомые там, конечно, игрушечные, и ребята знают, как выглядят, где живут и какую пользу приносят человеку эти представители живого мира. Есть в терренкуре и метеостанция, и сад камней, и поляна лекарственных трав, и особое место для общения, где, сидя в круге на пеньках, будто в лесу, ребятам читают художественную литературу, беседуют с ними на серьезные экологические и не только темы, играют.

"Терренкур на территории детского сада мы создали с целью оптимизации образовательного процесса во время прогулок, — рассказывает заведующий СП "Детский сад № 17" ГБОУ ООШ № 2 п. г. т. Новосемейкино Светлана Борисова. — Это развивающая среда на свежем воздухе, главной задачей которой является пробуждение познавательного интереса детей к окружающему их миру природы — растениям, животным, минералам".

Такое глубокое отношение педагогов к экологическому воспитанию дошкольников вызывает уважение со стороны родителей, коллег и общественности. Регулярно коллектив детсада оказывается в числе победителей областного конкурса "Эколидер". Выиграла "Радуга" и областной конкурс "Детский сад года — 2017" в номинации "Формирование основ экологической культуры у детей дошкольного возраста", а также стала номинантом общественной акции "Народное признание" в номинации "Экология и открытие".

Немало достижений у детского сада и в других направлениях. Так, детский ансамбль ложкарей "Перестуки", которым руководит Ольга Дьячкова, отмечен наградой "За высокое мастерство" на областном конкурсе инновационных образовательных программ. А как только "Радуга" стала региональной площадкой по робототехнике, ее воспитанники тут же стали победителями на Всероссийском фестивале детского и молодежного творчества "Космофест — 2018". А приводит к таким результатам детей сплоченный творческий коллектив, для которого основной целью является воспитание в каждом ребенке разносторонне развитой личности, ответственной не только за свои поступки, но и за состояние окружающего их мира природы.