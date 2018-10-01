В Самаре на конференции обсудили эффективную благотворительность

В пятницу, 28 сентября, в Самаре прошла региональная конференция "Эффективная благотворительность: решаем задачи вместе!".

На конференции собрались представители бизнеса и предприниматели, у которых есть опыт реализации благотворительных проектов. В течение дня они рассматривали лучшие практики сотрудничества для решения социальных задач, обсудили перспективы взаимодействия бизнеса, общества и власти для выстраивания эффективной благотворительности, поговорили о смыслах и ценностях благотворительности.

В открытии конференции приняла участие заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Любовь Иванова. Она напомнила, что наш регион был одним из первых, где создавалась нормативно-правовая база для развития благотворительной деятельности.



"Был разработан закон Самарской области о благотворительной деятельности, — говорит Любовь Иванова. — И до сих пор мы остаемся одним из трех регионов России, где продолжают действовать налоговые льготы на прибыль. За период с 2013 по 2017 год благотворители из числа юридических лиц пожертвовали около 2 млрд рублей. Одним из основных направлений для вложений благотворительных средств является содействие развитию физкультуры и спорта. На сегодняшний день в регионе работает ряд крупных спортивных объектов, которые были построены за счет благотворительных средств. Второе важное направление — это образование, культура и искусство. Третье — здравоохранение и здоровый образ жизни".

Один из организаторов конференции, исполнительный директор Самарской региональной общественной организации "Ресурсный клуб" Юрий Майстровский рассказал о проекте "Территория, дружеская к НКО", в рамках которого и состоялась данная конференция. Проект включает в себя работу пяти коворкинг-офисов — в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Октябрьске. Это площадки, куда некоммерческие организации могут прийти и бесплатно провести свои мероприятия и встречи, а также поработать за компьютером, распечатать необходимые материалы.

"Проект финансирует Фонд президентских грантов, а помогают местные власти, — говорит Юрий Майстровский. — Также у нас есть бесплатная бухгалтерия для так называемых малообеспеченных НКО. Порядка 300 организаций со всей страны через наш портал абсолютно бесплатно подают отчет во все фискальные органы. То есть, мы подготовили проект для организаций, которые работают, но подчас не имеют никакого финансирования".

Активное участие в благотворительной деятельности принимает и бизнес. Например, в ПАО "КуйбышевАзот" сотрудники предприятия по собственному желанию ежемесячно перечисляют средства на выбранное направление благотворительности.

"У нас работает пять тысяч человек, и больше тысячи участвует в этой программе. — рассказала начальник управления информации ПАО "КуйбышевАзот" Елена Косова. — Мотивация у всех одна — сделать так, чтобы жизнь в нашем обществе была лучше, удобнее, и в ней было меньше проблем. И в этом заинтересованы все — от простого сотрудника до руководителя".

На конференции также выступила эксперт — представитель компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анна Бушлякова. Во время своего выступления она рассказала о социальных программах компании.

"Работая более чем в 100 городах России, мы стремимся способствовать тому, чтобы жизнь людей в регионах нашего присутствия менялась к лучшему, — говорит Анна. — Наши благотворительные программы направлены на решение таких важных социальных проблем, как получение образования, развитие науки и поддержка малого и среднего бизнеса, а также предоставление экономических возможностей для улучшения качества пожилых и людей с ограниченными возможностями в России. В Самарской области давно и успешно реализуется программа "Статус: Онлайн" по обучению компьютерной грамотности пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, а также поддержки женщин, имеющих малолетних детей, для повышении профессиональной компетентности и конкурентоспособности на рынке труда".

Также Анна Бушлякова рассказала о деятельности Национального совета по корпоративному волонтерству. Он создает инфраструктуру добровольчества в корпоративном секторе для объединения усилий компаний в реализации волонтерских проектов. Анна выразила уверенность, что в Самарской области есть все условия для создания регионального представительства Совета.



