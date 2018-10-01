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Строительство Строительство и недвижимость

В регионе разработают систему для регуляции спроса и предложения на рынке стройматериалов

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минстрой Самарской области объявил торги на "выполнение научно-исследовательской работы по формированию научно-обоснованных правовых и экономических конструкций организации и ведения системы корреляции спроса застройщиков и предложения организаций промышленности строительных материалов, а также внедрения опционной системы заказа поставок строительных материалов по заявкам застройщиков".

Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Напомним, рассчитанную до 2020 г. программу по развитию кластера стройматериалов в Самарской области начали разрабатывать еще в 2015 г., однако из-за нехватки финансирования обозначенные в ней мероприятия фактически не выполнялись. Возобновить работу по реализации программы поручил глава региона Дмитрий Азаров.

Первым шагом в этом направлении и должна стать научно-исследовательская работа, которая позволит проанализировать состояние отрасли, определит существующий баланс выпускаемых в регионе стройматериалов и потребностей застройщиков.

"Нам нужно понять, каковы запросы строительной отрасли, производство каких стройматериалов можно и нужно стимулировать, сориентироваться по ценообразованию, чтобы продукция местных предприятий была конкурентоспособной", — отметил первый заместитель министра строительства — главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников.

Согласно аукционной документации, до конца 2018 г. победитель торгов должен будет оценить текущее состояние отрасли и определить на основе существующих показателей перспективную модель производства, поставок и потребления строительных материалов в регионе. При этом — учесть планируемые объемы и технологии строительства, производственные и логистические условия, оценить факторы, влияющие на формирование производственных связей и договорных отношений. Кроме того, ему предстоит сформировать научно-обоснованную систему корреляции спроса застройщиков и предложений производителей стройматериалов, предусмотрев создание индустриально-строительного кластера Самарской области и определить условия внедрения опционной системы заказа поставок строительных материалов по заявкам застройщиков.

Для этого ему предстоит собрать и систематизировать данные официальной статистики и отчетности по номенклатуре производимых в регионе стройматериалов, источникам и логистике поставок, доступности сырьевой базы и конструктивным технологиям строительства в регионе. Техзаданием также предусмотрены индивидуальные консультации и фокус-группы с представителями инвесторов-застройщиков и сравнительный анализ не менее трех аналогичных кластеров производства стройматериалов, действующих на территории других регионов РФ.

В итоге подрядчик должен подготовить предложения для составления строительного каталога с перечнем утвержденных типовых проектов и типовых узлов и элементов, а также разработать критерии оценки их технико-экономических и стоимостных показателей. В работе будет отражен сводный баланс прогноза производства, региональных потребностей и поставок строительных материалов как по видам материалов, так и по основным производителям и потребителям.

Кроме того, подрядчик должен представить концепцию и сценарий долгосрочного развития кластера стройматериалов.

Начальная максимальная цена контракта 3,5 млн рублей, подрядчика должны определить к концу октября.

Гид потребителя

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