В регионе стартовала масштабная тренировка по гражданской обороне

В понедельник, 1 октября, в Самарской области, как и по всей стране, началась масштабная тренировка по гражданской обороне. В селекторном совещания, на котором глава МЧС России Евгений Зиничев обозначил цели и задачи учений, приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.
Отработка и совершенствование совместных действий МЧС и органов власти при возникновении чрезвычайных ситуаций продлится три дня. В ходе тренировки будут отточены вопросы организации управления при ЧС, отработан порядок и практические действия в зонах условного возникновения крупных аварий, специалисты проведут проверку готовности и укомплектованности пунктов временного размещения.
"Мы в течение трех дней очень внимательно и точно отработаем взаимодействие и меры реагирования при чрезвычайных ситуациях, при угрозе агрессии в отношении Российской Федерации, — прокомментировал начало масштабных учений губернатор Дмитрий Азаров. — Работа будет проведена большая всеми силами и средствами, которые задействованы".
Мероприятия не принесут неудобств жителям региона, подчеркнул Дмитрий Азаров.
"Рабочий ритм в регионе сохранится. Это не скажется на ведении хозяйственной деятельности, работе служб, в том числе коммунальных. При этом мы будем готовы к любым вызовам, с которыми бы не столкнулась Самарская область и наша страна", — резюмировал Дмитрий Азаров.
Особое внимание в ходе тренировки будет уделено работе служб гражданской обороны, которые действуют при каждом министерстве регионального правительства.
"По направлениям деятельности этих служб будут проведены мероприятия в соответствии с вводными, которые поступят в ходе тренировки. Все министерства готовы: им определены цели и уточнены задачи", — подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.