В регионе стартовала масштабная тренировка по гражданской обороне

В понедельник, 1 октября, в Самарской области, как и по всей стране, началась масштабная тренировка по гражданской обороне. В селекторном совещания, на котором глава МЧС России Евгений Зиничев обозначил цели и задачи учений, приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Отработка и совершенствование совместных действий МЧС и органов власти при возникновении чрезвычайных ситуаций продлится три дня. В ходе тренировки будут отточены вопросы организации управления при ЧС, отработан порядок и практические действия в зонах условного возникновения крупных аварий, специалисты проведут проверку готовности и укомплектованности пунктов временного размещения.

"Мы в течение трех дней очень внимательно и точно отработаем взаимодействие и меры реагирования при чрезвычайных ситуациях, при угрозе агрессии в отношении Российской Федерации, — прокомментировал начало масштабных учений губернатор Дмитрий Азаров. — Работа будет проведена большая всеми силами и средствами, которые задействованы".

Мероприятия не принесут неудобств жителям региона, подчеркнул Дмитрий Азаров.

"Рабочий ритм в регионе сохранится. Это не скажется на ведении хозяйственной деятельности, работе служб, в том числе коммунальных. При этом мы будем готовы к любым вызовам, с которыми бы не столкнулась Самарская область и наша страна", — резюмировал Дмитрий Азаров.

Особое внимание в ходе тренировки будет уделено работе служб гражданской обороны, которые действуют при каждом министерстве регионального правительства.

"По направлениям деятельности этих служб будут проведены мероприятия в соответствии с вводными, которые поступят в ходе тренировки. Все министерства готовы: им определены цели и уточнены задачи", — подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.