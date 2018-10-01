В детском саду №149 дети получают всестороннее развитие

Самарский детский сад №149 был открыт 28 лет назад. Сегодня приоритетными направлениями в его работе являются художественно-эстетическое, патриотическое, социально-коммуникативное и физическое развитие детей.

Музейная педагогика

С целью гармоничного всестороннего развития детей и создания фундаментальной базы для их дальнейшего обучения и личностного роста в детском саду № 149 наряду с традиционными формами работы используют технологию музейной педагогики. На протяжении многих лет здесь работает музей "Российский дом", экспозиции для которого собирались сотрудниками и родителями. Он стал базой для общения, местом, где воспитанники знакомятся с бытом, культурой и традициями народов Поволжья. На увлекательных занятиях в музее, которые в игровой форме организует педагог-этнограф Светлана Фадеева, происходит нравственное и социально-коммуникативное развитие дошкольников.

Кроме того, в музее проводятся народные развлечения и праздники, занятия исследовательского клуба для воспитанников старших групп, репетиции фольклорного ансамбля. В числе развлекательных и одновременно познавательных мероприятий — мастер-классы по рукоделию и кулинарии, квесты, игры-перевоплощения, театрализованные постановки с участием всех желающих. Этнограф и воспитатели стараются подобрать самые интересные и запоминающиеся игровые сюжеты, чтобы в активную деятельность включались все дети и их родители. Ребята долго вспоминают наиболее запомнившиеся им моменты, обсуждают их друг с другом и родителями. Время, проведенное в музее, становится для них ярким впечатлением и стимулом для развития социальной коммуникации.

Проектная деятельность

Важной частью учебного процесса в детском саду № 149 является проектная деятельность, которой педагоги занимаются с детьми с 2010 года. За время работы проектной площадки по эстетическому и социально-коммуникативному направлениям проведена большая работа по совершенствованию профессиональных компетенций воспитателей и вовлечению родителей в жизнь дошкольного учреждения. При этом педагоги всегда стараются исходить из потребностей детей, чтобы каждый ребенок в рамках общей темы имел возможность проявить собственные творческие способности.

В рамках работы проектной площадки разработаны комплексы диагностических методик, сценарии образовательной деятельности, акции, наборы игр, создана медиатека, освоены различные педагогические технологии и социоигровые приемы. Используя проект как форму совместной развивающей деятельности детей и взрослых, педагоги организуют воспитательно-образовательную работу интересно, творчески и продуктивно. Свой опыт они обобщают в методических разработках и делятся им на мероприятиях не только городского, но и международного уровня.

За здоровый образ жизн

Огромное внимание в дошкольном учреждении уделяется воспитанию у детей любви к природе и окружающему миру. Ежегодно в теплое время года открывается "Экологическая тропа", где происходит непосредственный контакт и живое общение ребенка с природой. Дети наблюдают за ростом растений, изучают их лечебные свойства, знакомятся с правилами поведения на природе. Есть на территории детсада и свой огород. Во время ухода за овощами дошкольники обобщают и расширяют свои знания о культурных огородных растениях, которые можно вырастить в нашем регионе. В том числе и об их значимости для жизнедеятельности и здоровья человека.

Ценность здорового образа жизни также прививается малышам с самого раннего возраста. Летом они занимаются физкультурой под руководством физинструктора Светланы Кирьяновой на свежем воздухе — на современной спортивной площадке. Для закаливания детей используется "Тропа здоровья". Для укрепления здоровья воспитанников в детском саду работает лицензированный физиотерапевтический кабинет, оборудованный аппаратами с ультразвуком, "Ранетом", КУФом, ингаляторием и электрофорезом.

Много лет квалифицированную медицинскую помощь дошкольникам оказывают старшая медсестра Елена Стукалова и сестра физиокабинета Гульсира Гарифова.

Сплоченная команда

Гордость детского сада — дружный творческий коллектив педагогов. Среди них есть и молодежь, и опытные воспитатели. Так, с самого основания детского сада здесь работают Елена Андриянова, Юлия Кандренкова, Светлана Ширяева, Таисия Кистенева, Ольга Тершукова, Татьяна Лубашевская. Все получают грамоты и дипломы городских, областных, всероссийских и международных конкурсов. Два года назад они выиграли городской смотр-конкурс "Озеленение и благоустройство территории МБДОУ". В прошлом году победили во всероссийском конкурсе "Диалог искусств" в номинации "Педагогическое мастерство". Не отстают от своих наставников и дети, которые также неоднократно становились победителями и призерами конкурсов различного уровня. Причем иногда вместе с родителями, которые с удовольствием участвуют в жизни детского сада.

"Все члены коллектива четко понимают, что призваны делать все, чтобы каждому ребенку в стенах детского сада было уютно, радостно, весело и приятно, — говорит Наида Лукьянова. — И в наш профессиональный праздник хочется пожелать коллегам здоровья, благополучия, светлых и радостных моментов в жизни, а также сохранения духа семьи и атмосферы добра в нашем общем доме счастливого детства".

Наида Лукьянова, заведующая МБДОУ № 149 Самары, почетный работник общего образования РФ:

— Многолетний опыт работы показывает, что применение технологии музейной педагогики способствует гармоничному развитию навыков общения дошкольников со сверстниками и взрослыми. У детей формируются ценностные ориентации, растет их познавательная активность, они эмоционально развиваются.