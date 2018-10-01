В детском саду №149 дети получают всестороннее развитие

Самарский детский сад №149 был открыт 28 лет назад. Сегодня приоритетными направлениями в его работе являются художественно-эстетическое, патриотическое, социально-коммуникативное и физическое развитие детей.
Музейная педагогика
С целью гармоничного всестороннего развития детей и создания фундаментальной базы для их дальнейшего обучения и личностного роста в детском саду № 149 наряду с традиционными формами работы используют технологию музейной педагогики. На протяжении многих лет здесь работает музей "Российский дом", экспозиции для которого собирались сотрудниками и родителями. Он стал базой для общения, местом, где воспитанники знакомятся с бытом, культурой и традициями народов Поволжья. На увлекательных занятиях в музее, которые в игровой форме организует педагог-этнограф Светлана Фадеева, происходит нравственное и социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Кроме того, в музее проводятся народные развлечения и праздники, занятия исследовательского клуба для воспитанников старших групп, репетиции фольклорного ансамбля. В числе развлекательных и одновременно познавательных мероприятий — мастер-классы по рукоделию и кулинарии, квесты, игры-перевоплощения, театрализованные постановки с участием всех желающих. Этнограф и воспитатели стараются подобрать самые интересные и запоминающиеся игровые сюжеты, чтобы в активную деятельность включались все дети и их родители. Ребята долго вспоминают наиболее запомнившиеся им моменты, обсуждают их друг с другом и родителями. Время, проведенное в музее, становится для них ярким впечатлением и стимулом для развития социальной коммуникации.
Проектная деятельность
Важной частью учебного процесса в детском саду № 149 является проектная деятельность, которой педагоги занимаются с детьми с 2010 года. За время работы проектной площадки по эстетическому и социально-коммуникативному направлениям проведена большая работа по совершенствованию профессиональных компетенций воспитателей и вовлечению родителей в жизнь дошкольного учреждения. При этом педагоги всегда стараются исходить из потребностей детей, чтобы каждый ребенок в рамках общей темы имел возможность проявить собственные творческие способности.
В рамках работы проектной площадки разработаны комплексы диагностических методик, сценарии образовательной деятельности, акции, наборы игр, создана медиатека, освоены различные педагогические технологии и социоигровые приемы. Используя проект как форму совместной развивающей деятельности детей и взрослых, педагоги организуют воспитательно-образовательную работу интересно, творчески и продуктивно. Свой опыт они обобщают в методических разработках и делятся им на мероприятиях не только городского, но и международного уровня.
За здоровый образ жизн
Огромное внимание в дошкольном учреждении уделяется воспитанию у детей любви к природе и окружающему миру. Ежегодно в теплое время года открывается "Экологическая тропа", где происходит непосредственный контакт и живое общение ребенка с природой. Дети наблюдают за ростом растений, изучают их лечебные свойства, знакомятся с правилами поведения на природе. Есть на территории детсада и свой огород. Во время ухода за овощами дошкольники обобщают и расширяют свои знания о культурных огородных растениях, которые можно вырастить в нашем регионе. В том числе и об их значимости для жизнедеятельности и здоровья человека.
Ценность здорового образа жизни также прививается малышам с самого раннего возраста. Летом они занимаются физкультурой под руководством физинструктора Светланы Кирьяновой на свежем воздухе — на современной спортивной площадке. Для закаливания детей используется "Тропа здоровья". Для укрепления здоровья воспитанников в детском саду работает лицензированный физиотерапевтический кабинет, оборудованный аппаратами с ультразвуком, "Ранетом", КУФом, ингаляторием и электрофорезом.
Много лет квалифицированную медицинскую помощь дошкольникам оказывают старшая медсестра Елена Стукалова и сестра физиокабинета Гульсира Гарифова.
Сплоченная команда
Гордость детского сада — дружный творческий коллектив педагогов. Среди них есть и молодежь, и опытные воспитатели. Так, с самого основания детского сада здесь работают Елена Андриянова, Юлия Кандренкова, Светлана Ширяева, Таисия Кистенева, Ольга Тершукова, Татьяна Лубашевская. Все получают грамоты и дипломы городских, областных, всероссийских и международных конкурсов. Два года назад они выиграли городской смотр-конкурс "Озеленение и благоустройство территории МБДОУ". В прошлом году победили во всероссийском конкурсе "Диалог искусств" в номинации "Педагогическое мастерство". Не отстают от своих наставников и дети, которые также неоднократно становились победителями и призерами конкурсов различного уровня. Причем иногда вместе с родителями, которые с удовольствием участвуют в жизни детского сада.
"Все члены коллектива четко понимают, что призваны делать все, чтобы каждому ребенку в стенах детского сада было уютно, радостно, весело и приятно, — говорит Наида Лукьянова. — И в наш профессиональный праздник хочется пожелать коллегам здоровья, благополучия, светлых и радостных моментов в жизни, а также сохранения духа семьи и атмосферы добра в нашем общем доме счастливого детства".
Наида Лукьянова, заведующая МБДОУ № 149 Самары, почетный работник общего образования РФ:
— Многолетний опыт работы показывает, что применение технологии музейной педагогики способствует гармоничному развитию навыков общения дошкольников со сверстниками и взрослыми. У детей формируются ценностные ориентации, растет их познавательная активность, они эмоционально развиваются.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.