Дума Новокуйбышевска приняла отставку Сергея Маркова

Депутаты Новокуйбышевска приняли отставку главы города Сергея Маркова, сообщается в твиттере заксобрания. Спикер думы Юрий Ферапонтов поблагодарил его за плодотворную совместную работу.

"Сергею Васильевичу и его команде многое удалось сделать, что позволило городу уверенно двигаться вперед и оставаться в лидерах среди муниципалитетов региона. Желаем успехов на новом месте работы", — сказал Ферапонтов.

Напомним, в ближайшее время Марков приступил к обязанностям министра энергетики и ЖКХ Самарской области. Занять пост ему предложил глава региона Дмитрий Азаров. Исполняющим обязанности главы города назначен замглавы по вопросам городского хозяйства Виталий Румянцев.