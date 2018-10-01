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Муниципалитеты Власть и политика

Дума Новокуйбышевска приняла отставку Сергея Маркова

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Новокуйбышевска приняли отставку главы города Сергея Маркова, сообщается в твиттере заксобрания. Спикер думы Юрий Ферапонтов поблагодарил его за плодотворную совместную работу.

"Сергею Васильевичу и его команде многое удалось сделать, что позволило городу уверенно двигаться вперед и оставаться в лидерах среди муниципалитетов региона. Желаем успехов на новом месте работы", — сказал Ферапонтов.

Напомним, в ближайшее время Марков приступил к обязанностям министра энергетики и ЖКХ Самарской области. Занять пост ему предложил глава региона Дмитрий Азаров. Исполняющим обязанности главы города назначен замглавы по вопросам городского хозяйства Виталий Румянцев.

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