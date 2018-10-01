Дума Новокуйбышевска приняла отставку Сергея Маркова

Депутаты Новокуйбышевска приняли отставку главы города Сергея Маркова, сообщается в твиттере заксобрания. Спикер думы Юрий Ферапонтов поблагодарил его за плодотворную совместную работу.
"Сергею Васильевичу и его команде многое удалось сделать, что позволило городу уверенно двигаться вперед и оставаться в лидерах среди муниципалитетов региона. Желаем успехов на новом месте работы", — сказал Ферапонтов.
Напомним, в ближайшее время Марков приступил к обязанностям министра энергетики и ЖКХ Самарской области. Занять пост ему предложил глава региона Дмитрий Азаров. Исполняющим обязанности главы города назначен замглавы по вопросам городского хозяйства Виталий Румянцев.
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.