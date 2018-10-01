"СтройЦентр" не должны были допустить до конкурса по обманутым дольщикам

Министерство строительства Самарской области не убедило суд в законности допуска ООО "СтройЦентр" (аффилировано группе "Виктор и Ко") до конкурса по удовлетворению прав обманутых дольщиков. 25 сентября Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил: минстрой нарушил требования антимонопольного законодательства.

Ведомство оспаривало решение УФАС, согласно которому было признано нарушившим п. 2 ч. 1 ст. 17 закона о защите конкуренции. В конкурсе по отбору организации для завершения строительства проблемных объектов ООО "СтройЦентр" были созданы преимущественные условия. Компания в итоге победила и должна была удовлетворить права 68 дольщиков ООО "ПМК-97", 62 - от ЗАО ИСК "Средневолжскстрой", 21 соинвестора ЗАО "Гагаринец" и 88 от ООО "Дальстрой". За это организация получила компенсационный участок площадью 5,4 га в районе ТЦ "Московский".

В конкурсной заявке "СтройЦентр" представил информацию об опыте реализации подобных проектов с 2009 по 2014 год. Однако подтвердить это не мог. Позднее выяснилось, что у компании не было разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию многоквартирных домов и актов выполненных работ. Таким образом, заявку ООО "СтройЦентр" должны были отклонить от участия в конкурсе.

В суде первой инстанции минстрой 30 января 2018 года не смог оспорить решение УФАС, 25 июня Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд также не принял сторону ведомства. А 25 сентября Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил позицию судов и антимонопольного органа.

Как бы то ни было, "СтройЦентр" успел размежевать полученный участок и продать его части. Эти действия стали поводом для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

Вместе с тем в сентябре Дмитрий Сынтин (человек с таким ФИО является кредитором "Дальстроя") инициировал банкротство "СтройЦентра", его заявление суд оставил пока без движения до выполнения всех формальных процедур.