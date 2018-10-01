"СтройЦентр" не должны были допустить до конкурса по обманутым дольщикам

Министерство строительства Самарской области не убедило суд в законности допуска ООО "СтройЦентр" (аффилировано группе "Виктор и Ко") до конкурса по удовлетворению прав обманутых дольщиков. 25 сентября Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил: минстрой нарушил требования антимонопольного законодательства.
Ведомство оспаривало решение УФАС, согласно которому было признано нарушившим п. 2 ч. 1 ст. 17 закона о защите конкуренции. В конкурсе по отбору организации для завершения строительства проблемных объектов ООО "СтройЦентр" были созданы преимущественные условия. Компания в итоге победила и должна была удовлетворить права 68 дольщиков ООО "ПМК-97", 62 - от ЗАО ИСК "Средневолжскстрой", 21 соинвестора ЗАО "Гагаринец" и 88 от ООО "Дальстрой". За это организация получила компенсационный участок площадью 5,4 га в районе ТЦ "Московский".
В конкурсной заявке "СтройЦентр" представил информацию об опыте реализации подобных проектов с 2009 по 2014 год. Однако подтвердить это не мог. Позднее выяснилось, что у компании не было разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию многоквартирных домов и актов выполненных работ. Таким образом, заявку ООО "СтройЦентр" должны были отклонить от участия в конкурсе.
В суде первой инстанции минстрой 30 января 2018 года не смог оспорить решение УФАС, 25 июня Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд также не принял сторону ведомства. А 25 сентября Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил позицию судов и антимонопольного органа.
Как бы то ни было, "СтройЦентр" успел размежевать полученный участок и продать его части. Эти действия стали
поводом для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.
Вместе с тем в сентябре Дмитрий Сынтин (человек с таким ФИО является кредитором "Дальстроя") инициировал банкротство "СтройЦентра", его заявление суд оставил пока без движения до выполнения всех формальных процедур.
Последние комментарии
откуда знают, что жители Казахстана не съедят эти продукты?
Где можно найти тарифы на услуги жкх с 1 июля 2015 г. По районам г. Самара?
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Вот ребята "попилят" теперь...Интересно, хоть кто-то будет контролировать работы по рекультивации...Вообще, зачем туда лезть? Ведь разворошат, ещё хуже будет.У нас что, территории не хватает, как у япошек?Короче, полностью бредовая идея, чисто для "распила" бюджета...Потом у кого-то из чиновников появится авторучка за "лимон", если, конечно, особняк и яхту он уже "заработал"...
Чиновничья трагедия- как жить?