Силовики узнали о незаконной добыче песка в Пестравском районе

В июне 2018 г. в УФСБ по Самарской области поступила информация о незаконной добыче песка в Пестравском районе.
По оперативным данным, добычей песка занималось ООО "СК Мосстрой".
По закону на добычу песка нужно разрешение от Минлесхоза. Но в министерство никто из представителей компании за разрешением добычи песка на конкретном участке не обращался.
Тем временем бумаги, якобы разрешающие добычу песка, у фирмы были. И бумаги эти фирме, по данным силовиков, выдали в сельской местности.
Силовики увидели в этом вопиющее нарушение и посчитали, что это повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Сумма возможного ущерба, фигурирующая в материалах проверки, равна 3,7 млн рублей.
"В настоящее время Большеглушицким межрайонным следственным отделом следственного управления проводится проверка по факту выдачи незаконного разрешения на добычу песка, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение".
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...