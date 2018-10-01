Силовики узнали о незаконной добыче песка в Пестравском районе

В июне 2018 г. в УФСБ по Самарской области поступила информация о незаконной добыче песка в Пестравском районе.

По оперативным данным, добычей песка занималось ООО "СК Мосстрой".

По закону на добычу песка нужно разрешение от Минлесхоза. Но в министерство никто из представителей компании за разрешением добычи песка на конкретном участке не обращался.

Тем временем бумаги, якобы разрешающие добычу песка, у фирмы были. И бумаги эти фирме, по данным силовиков, выдали в сельской местности.

Силовики увидели в этом вопиющее нарушение и посчитали, что это повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Сумма возможного ущерба, фигурирующая в материалах проверки, равна 3,7 млн рублей.

"В настоящее время Большеглушицким межрайонным следственным отделом следственного управления проводится проверка по факту выдачи незаконного разрешения на добычу песка, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение".