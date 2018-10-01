В Самаре отпраздновали День пожилого человека

В понедельник, 1 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета прошел праздник "Молоды душой", приуроченный к Дню пожилого человека. "Золотых" людей "серебряного" возраста поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"В этот день по всей стране чествуют самых уважаемых и почетных людей, которые многое уже видели на своем веку и многое сделали для своей Родины, своей страны. Все, чем мы сегодня гордимся, создано в основном людьми старшего поколения, - вашим трудом, вашим талантом, вашей самоотверженностью, - заметил глава региона. - Меня очень радует, что количество опытных и энергичных в нашей области растет".
В Самарской губернии сегодня проживает 995 тыс. пожилых. 310 тыс. из них являются ветеранами труда РФ, 206 тыс. - ветераны труда Самарской области, 28 тыс. - ветераны войны, из них 22 тыс. - труженики тыла.
Более 100 тыс. человек перешагнули 80-летний рубеж, а еще 350 жителям региона более 100 лет. По словам Дмитрия Азарова, это те люди, которые уже выполнили указ президента о повышении продолжительности жизни. Своим примером они заряжают и тех, кто младше их на пять лет, и тех, кто младше их на двадцать лет... Они показывают, что активная жизненная жизненная позиция, дела, забота о своих детях, внуках и правнуках, интерес к жизни создают сегодня все условия для того, чтобы жить, радовать родных и близких, передавать свой опыт.
Более 60 тыс. пожилых граждан ведут активный образ жизни и состоят в различных общественных организациях. Они посещают объединения по интересам, занимаются физкультурой и спортом, участвуют в социокультурных мероприятиях. Например, во время чемпионата мира по футболу в Самаре более 250 пожилых жителей региона работали волонтерами. В своих группах эти волонтеры "серебряного" возраста становились лидерами, вдохновляя молодых и передавая им бесценный опыт.
"Золотой фонд нашей губернии - это те, кто сегодня передает свой опыт, занимается патриотическим воспитанием молодежи, является наставником и активным созидателем мира, - отметил губернатор. - Я рассчитываю на вашу поддержку. В тех устремлениях, делах, тех стратегических целях, которые мы определили вместе с жителями региона, я, безусловно, рассчитываю на вашу энергию и опыт. Вы можете подсказать, можете направить, и это бесценно. У нас замечательная молодежь - образованная, целеустремленная и желающая менять мир к лучшему. Но показать им, как это делать и в каком направлении нужно трудиться, можете только вы".
Пожилым в Самарской области оказывается самая широкая поддержка: в 2018 г. объем социальных выплат для них из бюджетов всех уровней составит 7,3 млрд рублей. В этом году льготами по оплате ЖКУ воспользовались 480 тыс. человек. Ежегодно почетные работники "серебряного" возраста и ветераны труда региона получают поощрения и награды. В этом году указом президента РФ и постановлением губернатора Самарской области пожилые жители губернии также получили почетные звания и грамоты.
Так, за вклад в конструкторские разработки двигателей линейки НК и многолетний добросовестный труд работник ПАО "Кузнецов" Валерий Лавров был удостоен почетного звания "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации". На этом предприятии он работает уже более 50 лет.
"Я по факту действительно машиностроитель и занимаюсь разработкой авиационных двигателей, - рассказал о себе Валерий Николаевич. - Наши двигатели установлены на самолетах ТУ-22 и ТУ-160. Они двигают поезда по просторам Сибири. Двигатели ПАО "Кузнецов" стоят на земле, качают газ и производят электроэнергию. Своим учителем наше поколение считает Николая Дмитриевича Кузнецова: он научил нас, молодых инженеров, коллективному труду, который позволяет преодолевать самые большие технические трудности".
Дмитрий Азаров отметил, что на прошлой неделе в Москве прошло совещание, на котором обсуждалось будущее ПАО "Кузнецов". "Миллиарды рублей инвестиций в модернизацию предприятия, портфель заказов уже сегодня практически набран на 10 лет вперед, - отметил глава региона. - Вас хочу искренне поблагодарить за то, что вы передаете бесценный опыт".
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.