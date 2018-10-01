В Самаре отпраздновали День пожилого человека

В понедельник, 1 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета прошел праздник "Молоды душой", приуроченный к Дню пожилого человека. "Золотых" людей "серебряного" возраста поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"В этот день по всей стране чествуют самых уважаемых и почетных людей, которые многое уже видели на своем веку и многое сделали для своей Родины, своей страны. Все, чем мы сегодня гордимся, создано в основном людьми старшего поколения, - вашим трудом, вашим талантом, вашей самоотверженностью, - заметил глава региона. - Меня очень радует, что количество опытных и энергичных в нашей области растет".

В Самарской губернии сегодня проживает 995 тыс. пожилых. 310 тыс. из них являются ветеранами труда РФ, 206 тыс. - ветераны труда Самарской области, 28 тыс. - ветераны войны, из них 22 тыс. - труженики тыла.

Более 100 тыс. человек перешагнули 80-летний рубеж, а еще 350 жителям региона более 100 лет. По словам Дмитрия Азарова, это те люди, которые уже выполнили указ президента о повышении продолжительности жизни. Своим примером они заряжают и тех, кто младше их на пять лет, и тех, кто младше их на двадцать лет... Они показывают, что активная жизненная жизненная позиция, дела, забота о своих детях, внуках и правнуках, интерес к жизни создают сегодня все условия для того, чтобы жить, радовать родных и близких, передавать свой опыт.

Более 60 тыс. пожилых граждан ведут активный образ жизни и состоят в различных общественных организациях. Они посещают объединения по интересам, занимаются физкультурой и спортом, участвуют в социокультурных мероприятиях. Например, во время чемпионата мира по футболу в Самаре более 250 пожилых жителей региона работали волонтерами. В своих группах эти волонтеры "серебряного" возраста становились лидерами, вдохновляя молодых и передавая им бесценный опыт.

"Золотой фонд нашей губернии - это те, кто сегодня передает свой опыт, занимается патриотическим воспитанием молодежи, является наставником и активным созидателем мира, - отметил губернатор. - Я рассчитываю на вашу поддержку. В тех устремлениях, делах, тех стратегических целях, которые мы определили вместе с жителями региона, я, безусловно, рассчитываю на вашу энергию и опыт. Вы можете подсказать, можете направить, и это бесценно. У нас замечательная молодежь - образованная, целеустремленная и желающая менять мир к лучшему. Но показать им, как это делать и в каком направлении нужно трудиться, можете только вы".

Пожилым в Самарской области оказывается самая широкая поддержка: в 2018 г. объем социальных выплат для них из бюджетов всех уровней составит 7,3 млрд рублей. В этом году льготами по оплате ЖКУ воспользовались 480 тыс. человек. Ежегодно почетные работники "серебряного" возраста и ветераны труда региона получают поощрения и награды. В этом году указом президента РФ и постановлением губернатора Самарской области пожилые жители губернии также получили почетные звания и грамоты.

Так, за вклад в конструкторские разработки двигателей линейки НК и многолетний добросовестный труд работник ПАО "Кузнецов" Валерий Лавров был удостоен почетного звания "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации". На этом предприятии он работает уже более 50 лет.

"Я по факту действительно машиностроитель и занимаюсь разработкой авиационных двигателей, - рассказал о себе Валерий Николаевич. - Наши двигатели установлены на самолетах ТУ-22 и ТУ-160. Они двигают поезда по просторам Сибири. Двигатели ПАО "Кузнецов" стоят на земле, качают газ и производят электроэнергию. Своим учителем наше поколение считает Николая Дмитриевича Кузнецова: он научил нас, молодых инженеров, коллективному труду, который позволяет преодолевать самые большие технические трудности".

Дмитрий Азаров отметил, что на прошлой неделе в Москве прошло совещание, на котором обсуждалось будущее ПАО "Кузнецов". "Миллиарды рублей инвестиций в модернизацию предприятия, портфель заказов уже сегодня практически набран на 10 лет вперед, - отметил глава региона. - Вас хочу искренне поблагодарить за то, что вы передаете бесценный опыт".