В Самаре возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки в парке им. 60-летия Советской власти

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по обращению депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского в интересах жителей Самары.

При обследовании парка им. 60-летия Советской власти работники прокуратуры обнаружили места рубки деревьев и порубочные остатки зеленых насаждений. Установлено, что департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары не выдавал порубочные билеты на снос зеленых насаждений в этом парке.

Согласно проведенному расчету, компенсационная стоимость уничтоженных зеленых насаждений составила около 2 млн рублей.

Природоохранная прокуратура направила материалы проверки для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в орган предварительного расследования. По результатам доследственной проверки, 18 сентября следственный отдел по расследованию преступлений, совершенных в Кировском районе, следственного управления УМВД России по Самаре возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ по факту незаконной рубки, совершенной в особо крупном размере.

Уголовное дело находится в стадии расследования.