Экспресс-обследование в выходной день можно пройти в Клиниках СамГМУ

Новая услуга будет доступна жителям города с 13 октября по субботам и позволит жителям города быстро на базе одного медицинского учреждения пройти необходимые обследования перед стационарным лечением, а также комплексные скрининги разных систем организма.
Разработано несколько диагностических программ, которые касаются самых распространенных заболеваний органов пищеварения, дыхания, сердца и сосудов.
В список диагностик по программе "Здоровье печени" входят УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудочной железы; общий и биохимический анализ крови и определение антител к вирусам гепатита С и гепатита В. Желающим проверить организм на проблемы бронхо-легочной системы предстоит сдать общий анализ крови с лейкоформулой и исследовать функции внешнего дыхания с бронхолитиками.
Диагностическая программа "Аллергопоиск" включает в себя кожно-скарификационный тест с основными группами аллергенов и два анализа крови — общий с лейкоформулой и на аллергический иммуноглобулин. Дополнительно пациент может пройти иммунологическое исследование крови.
Еще один экспресс-комплекс — "Здоровье кишечника" — подразумевает УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудочной железы; общий анализ крови, биохимический анализ на печеночные пробы, а также исследование кала и при необходимости видеоколоноскопию с наркозом.
В программу исследования желудка входит общий и биохимический анализ крови на белок и сывороточное железо, индикаторную РН-метрию и эзофагогастродуоденоскопию.
Продолжительность визита в клинику для экспресс-обследования в выходной день составит всего 2–4 часа. Для пациентов предусмотрен и дневной стационар, где можно будет восстановиться после сложных процедур, которые проходят под наркозом.
Последние комментарии
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.