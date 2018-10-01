Экспресс-обследование в выходной день можно пройти в Клиниках СамГМУ

Новая услуга будет доступна жителям города с 13 октября по субботам и позволит жителям города быстро на базе одного медицинского учреждения пройти необходимые обследования перед стационарным лечением, а также комплексные скрининги разных систем организма.

Разработано несколько диагностических программ, которые касаются самых распространенных заболеваний органов пищеварения, дыхания, сердца и сосудов.

В список диагностик по программе "Здоровье печени" входят УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудочной железы; общий и биохимический анализ крови и определение антител к вирусам гепатита С и гепатита В. Желающим проверить организм на проблемы бронхо-легочной системы предстоит сдать общий анализ крови с лейкоформулой и исследовать функции внешнего дыхания с бронхолитиками.

Диагностическая программа "Аллергопоиск" включает в себя кожно-скарификационный тест с основными группами аллергенов и два анализа крови — общий с лейкоформулой и на аллергический иммуноглобулин. Дополнительно пациент может пройти иммунологическое исследование крови.

Еще один экспресс-комплекс — "Здоровье кишечника" — подразумевает УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудочной железы; общий анализ крови, биохимический анализ на печеночные пробы, а также исследование кала и при необходимости видеоколоноскопию с наркозом.

В программу исследования желудка входит общий и биохимический анализ крови на белок и сывороточное железо, индикаторную РН-метрию и эзофагогастродуоденоскопию.

Продолжительность визита в клинику для экспресс-обследования в выходной день составит всего 2–4 часа. Для пациентов предусмотрен и дневной стационар, где можно будет восстановиться после сложных процедур, которые проходят под наркозом.