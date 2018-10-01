"Кровосток" презентовал в Самаре новый альбом

Знаменитая российская рэп-группа "Кровосток" презентовала в Самаре новый альбом "ЧБ". Пластинка стала первой за три года, а критики назвали ее "одним из самых атмосферных событий этой осени".

В альбоме 11 треков, а три из них - "Наёк ёк", "Голова" и "Душ" - ранее уже выходили синглами. Корреспондент Волга Ньюс услышал новые и старые хиты и выяснил, пришлись ли они по вкусу самарцам.

Очередной приезд группы "Кровосток" в Самару стал сенсацией, как и когда-то образование коллектива в начале нулевых. Группа "воинствующих эстетов - Шило, Фельдмана и Фантомаса 2000" продолжает свою традицию "прямых" текстов с ненормативной лексикой. В альбоме "ЧБ" они говорят о сексе, наркотиках и криминале. Говорят так, как могут только они, - сурово, при этом просто, в выверенных художественных канонах, присущих именно им.

Новая пластинка стала шестой студийной работой. В Самаре она собрала тех, кто слушал "Кровосток" в те самые нулевые и кто слушает их сейчас, спустя почти 14 лет с образования группы.

"Мне нравятся тексты и музон. У него получается "вживую" делать это так же круто, как и на CD. Заходит класс", - поделился впечатлениями один из зрителей, Павел. Его приятель Андрей признался, что "Кровосток" - это отражение голоса целого поколения: "Что самое интересное - это отражение голоса даже более младшего поколения. У них добавилась молодая аудитория, и новый альбом как раз об этом рассказывает".

"Я слушаю их еще со школы. Родители мне, кстати, запрещали это делать, - объяснил Иван. - Сейчас мне 27 лет, и до сих пор они мне нравятся, очень крутые тексты: "В окрошке квас, а я - среди вас", одним словом".

Скандально известные рэперы собрали в Самаре сотни поклонников. Почти два часа толпа повторяла слова из новых песен и хитов, в числе которых были знаменитая "Биография", "Куртец" и "ГЭС".