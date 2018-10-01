В Самаре будут судить трех обвиняемых в сбыте наркотиков через тайники

В пятницу, 28 сентября, было утверждено обвинительное заключение в отношении трех жителей Самары, обвиняемых в сбыте наркотиков в составе организованной группы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил и. о. Куйбышевского транспортного прокурора Дионис Чамурлиев.

По версии следственного управления Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, они объединились в ОПГ под руководством 40-летнего главаря и с января по апрель 2018 г. четырежды сбывали через тайники наркотики в значительном размере.

Кроме того, следствие считает, что обвиняемые дважды покушались на сбыт наркотиков в крупном и значительном размере.

По мнению прокуратуры, причастность обвиняемых к незаконному обороту наркотиков полостью доказана.

После утверждения обвинительного заключения уголовное направили в Кировский районный суд.