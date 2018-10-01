С переходом на цифровое ТВ региональные программы будут также доступны для жителей области

С 11 января 2019 года в России в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы" будет осуществлен переход с аналогового телевидения на цифровое.

Это значит, что не только в крупных городах, но и в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек жителям будут доступны 20 телеканалов в отличном цифровом качестве без абонентской платы, в том числе сохранятся врезки регионального вещания.

О возможностях цифрового ТВ, доступных телеканалах, способах подключения необходимого оборудования жителям области продолжают рассказывать специалисты филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" на выездных презентациях.

1 октября 2018 года состоялись два таких мероприятия в Кинель-Черкасском районе. В райцентре специалисты филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" провели для представителей общественных организаций, социальных служб и молодежи презентацию возможностей цифрового эфирного телевидения. По сложившейся традиции представители "Самарского ОРТПЦ" вручили в подарок приставку для приема ЦЭТВ многодетной маме Анжеле Красовской, у которой 7 детей, а также настроили в ее доме антенну.

В этот же день в администрации с. п. Кабановка Кинель-Черкасского района состоялась презентация ЦЭТВ с вручением приставки местному пансионату милосердия для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов). В пансионате в данный момент постоянно проживают 29 человек. Каждому из них подарили сувениры и подключили телевизор пансионата к цифровому эфирному ТВ.

Напомним, для приема цифрового сигнала телевизор должен поддерживать цифровой стандарт DVB-T2, режим Multiple PLP и иметь видеокодек, который поддерживает формат MPEG-4. В своем большинстве современные телевизоры (которые произведены после 2013 года) соответствуют данным требованиям и при наличии телевизионной дециметровой или всеволновой антенны сами настроятся на "цифру".

Если телевизор старого образца, то в дополнение к антенне нужна цифровая приставка. Она должна также поддерживать цифровой стандарт DVB-T2, режим Multiple PLP и иметь видеокодек формата MPEG-4. Необходимые параметры антенны: тип — дециметровая (ДМВ/UHF) или всеволновая (МВ/VHF и ДМВ/UHF), также потребуется кабель (волновое сопротивление: 75 Ом). Параметры приемного оборудования описываются в паспорте изделия или на сайте производителя.

DVB-T2 — второе поколение наземного эфирного стандарта. В ходе строительства сети цифрового эфирного телевидения в России стандарт DVB-T2 своевременно был принят в качестве основного. Тем самым Россия в технологическом плане вошла в ряд самых передовых держав наряду со Швецией, Финляндией, Данией, Италией и Испанией. Скорость передачи сигнала, устойчивость к помехам, качество картинки и другие показатели в стандарте DVB-T2 примерно в полтора раза выше, чем в DVB-T.

Среди других преимуществ DVB-T2 — возможность организации регионального вещания (региональной врезки). Среднесуточный объем регионального цифрового эфирного вещания: "Россия 1" — 2,5 часа, "Россия 24" — один час, "Радио России" — 4,5 часа.