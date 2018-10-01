Самарский парк "Россия — Моя история" вошел в общероссийскую Ассоциацию Исторических Парков

В Ставрополе завершился федеральный форум "История России: взгляд на прошлое с помощью технологий будущего", объединивший более сотни специалистов мультимедийного проекта, Российского Военно-исторического общества и Фонда гуманитарных проектов из 17 городов России.

Самарская делегация также приняла в нем участие. Форум состоялся при поддержке Патриаршего совета по культуре, Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история", Министерства культуры Российской Федерации, губернатора Ставропольского края В. В. Владимирова.

Центральным событием стало создание общероссийской федерации Исторических парков "Россия-Моя История", которая объединит ресурсные усилия всех участников проекта. В ходе совместного обсуждения были высказаны содержательные предложения по всесторонней поддержке в создании и развитии исторических парков на территории России. На основе заседания разработан стратегический план развития исторических парков до 2023 года, реализацией которого займется Ассоциация Исторических Парков.

Руководителем Ассоциации был избран председатель Патриаршего совета по культуре Московской патриархии, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Одним из участников стала и Мария Серкова, директор мультимедийного парка "Россия — Моя история" в Самаре.

Консолидация усилий исторических парков в рамках Ассоциации станет важнейшим фактором развития межрегионального сотрудничества для ускоренного внедрения передовых и успешных практик в функционирование музейных и тематическо-выставочных учреждений.

"С момента появления исторических парков, их главной целью была и остается — популяризация исторического, культурного и научного знания посредством использования нестандартных и современных технологических решений. Ассоциация Исторических Парков станет единой рабочей платформой для специалистов, работающих в сфере развития российской исторической науки и поддержки просветительских проектов" — сообщил руководитель исторического парка проекта "Россия-Моя история" Иван Есин.

Самарский парк готовится отметить год с момента открытия, исторический праздник состоится 7 ноября сразу после Парада Памяти, который пройдет на площади Куйбышева также при поддержке Российского военно-исторического общества.

Отметим, что проект по созданию Исторических парков — одна из наиболее динамично развивающихся общероссийских культурных инициатив, география созданных площадок — от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга.

В ближайшей перспективе состав Ассоциации пополнят еще 8 исторических парков, открытие которых запланировано на 2018–2019 г