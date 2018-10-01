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На военную службу до конца года отправится около 2000 самарских новобранцев

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 сентября, в здании правительства Самарской области прошел инструкторско-методический сбор с председателями призывных комиссий.

Военный комиссар Самарской области Александр Даньшин подвел итоги весенне-летней призывной кампании. "Установленное штабом Центрального военного округа задание на призыв в Самарской области в апреле–июле 2018 года выполнено, — доложил облвоенком. — Призвано и отправлено в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские подразделения 2762 человека. Теперь нам предстоит призвать на военную службу до 31 декабря еще около двух тысяч новобранцев".

Особенно популярны у молодежи, по словам Даньшина, сухопутные войска, воздушно-космические подразделения, морская пехота и ВДВ.

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