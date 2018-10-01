В Самарской области прошли испытания программного обеспечения для ЕГЭ

26-28 сентября все территориальные управления министерства образования и науки Самарской области приняли участие в предварительных испытаниях программного обеспечения для пилотного внедрения технологии доставки экзаменационных материалов по информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Испытания прошли без сбоев, в штатном режиме. Напомним, в соответствии с информацией Рособрнадзора, в 2019 году планируется переход на использование технологии доставки экзаменационных материалов в ППЭ по информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 100% ППЭ.