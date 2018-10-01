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Производство стройматериалов Строительство и недвижимость

В Чапаевске открылся завод "Кнауф"

ЧАПАЕВСК. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 октября, на территории индустриального парка "Чапаевск" открылся завод по производству сухих строительных смесей на основе гипса группы компаний "Кнауф".

В Чапаевске открылся завод "Кнауф" В Чапаевске открылся завод "Кнауф"
Фото: Игорь Казановский

Строительство предприятия "Кнауф" - это партнерский проект, реализованный в рамках инвестиционного меморандума, который был заключен между компанией, а также региональными и городскими властями. За счет областного бюджета была построена инженерная инфраструктура индустриального парка, якорным резидентом которого стала компания "Кнауф".

В своем приветственном слове врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова выразил благодарность руководству ГК "Кнауф" за многолетнее плодотворное сотрудничество и отметил, что открытие подобного предприятия является важным проявлением стратегии лидерства, которая формируется в Самарской области и определяется главой региона.

"Мы рассчитываем, что в скором времени на территории индустриального парка "Чапаевск" появятся и другие резиденты, которые создадут новые рабочие места и будут приносить дополнительные налоговые поступления в региональный и городской бюджеты", - отметил он.

Управляющий партнер международной группы "Кнауф" Манфред Грундке в своем выступлении рассказал, что компания инвестировала в предприятие более 1,7 млрд рублей.

"Открытие филиала "Кнауф" в Чапаевске имеет особое значение для нашей компании, не имевшей ранее собственного производства в Поволжье, - отметил он. - Этот проект стал для нас успешным примером осуществления импортозамещения и локализации производства. Действенную помощь в его реализации нам оказали региональные власти, благодаря чему все возникающие вопросы решались по небюрократическому пути. В Самарской области созданы действенные механизмы, которые способствуют улучшению инвестиционного климата в стране. Надеюсь, что наша совместная работа будет способствовать приходу в индустриальный парк новых компаний. Мы покажем хороший пример другим инвесторам".

Напомним, 21 августа 2014 г. между правительством Самарской области, администрацией Чапаевска и ООО "КНАУФ ГИПС Челябинск" был заключен инвестиционный меморандум о реализации на территории Самарской области инвестиционного проекта по строительству завода гипсового вяжущего и сухих строительных смесей.

Собственником завода гипсового вяжущего и сухих строительных смесей на территории Чапаевска является ООО "КНАУФ ГИПС Челябинск", принадлежащее группе компаний КНАУФ СНГ.

Гид потребителя

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Людмила Егорова 31 марта 2015 15:21 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

А сейчас так вообще поговаривают, что он хочет детей кормить... И хватает же совести у людей? Дети—это святое, к ним вообще только проверенных людей и компании можно подпускать!!!

Andrey Vasilev 31 марта 2015 11:20 Управляющий ЗЖБИ №4 арестовал недвижимость бенефициара группы RВЕ Андрея Шокина

А почему его просто не посадят? Столько этот Шокин наворовал и на свободе. ОК?

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Этот Шокин ушел из питания Москвы с большим скандалом, про него ходило тогда много слухов и сплетен, не знаю только сплетни ли это. Но люди постоянно высказывали недовольство питанием.

Максим Попов 20 января 2015 17:38 Саратовский "Волгомост" задолжал самарской компании 29,4 млн руб. за металлопродукцию

А за каким х.ром на такую сумму без оплаты поставляли железки? Видать кто то откаты брал

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это проблема постоянная! ну понятно 9 мая не переносимый праздник! но остальные можно в субботу

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