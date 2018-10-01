В Чапаевске открылся завод "Кнауф"

В понедельник, 1 октября, на территории индустриального парка "Чапаевск" открылся завод по производству сухих строительных смесей на основе гипса группы компаний "Кнауф".

Строительство предприятия "Кнауф" - это партнерский проект, реализованный в рамках инвестиционного меморандума, который был заключен между компанией, а также региональными и городскими властями. За счет областного бюджета была построена инженерная инфраструктура индустриального парка, якорным резидентом которого стала компания "Кнауф".

В своем приветственном слове врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова выразил благодарность руководству ГК "Кнауф" за многолетнее плодотворное сотрудничество и отметил, что открытие подобного предприятия является важным проявлением стратегии лидерства, которая формируется в Самарской области и определяется главой региона.

"Мы рассчитываем, что в скором времени на территории индустриального парка "Чапаевск" появятся и другие резиденты, которые создадут новые рабочие места и будут приносить дополнительные налоговые поступления в региональный и городской бюджеты", - отметил он.

Управляющий партнер международной группы "Кнауф" Манфред Грундке в своем выступлении рассказал, что компания инвестировала в предприятие более 1,7 млрд рублей.

"Открытие филиала "Кнауф" в Чапаевске имеет особое значение для нашей компании, не имевшей ранее собственного производства в Поволжье, - отметил он. - Этот проект стал для нас успешным примером осуществления импортозамещения и локализации производства. Действенную помощь в его реализации нам оказали региональные власти, благодаря чему все возникающие вопросы решались по небюрократическому пути. В Самарской области созданы действенные механизмы, которые способствуют улучшению инвестиционного климата в стране. Надеюсь, что наша совместная работа будет способствовать приходу в индустриальный парк новых компаний. Мы покажем хороший пример другим инвесторам".

Напомним, 21 августа 2014 г. между правительством Самарской области, администрацией Чапаевска и ООО "КНАУФ ГИПС Челябинск" был заключен инвестиционный меморандум о реализации на территории Самарской области инвестиционного проекта по строительству завода гипсового вяжущего и сухих строительных смесей.

Собственником завода гипсового вяжущего и сухих строительных смесей на территории Чапаевска является ООО "КНАУФ ГИПС Челябинск", принадлежащее группе компаний КНАУФ СНГ.