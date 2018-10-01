ХК ЦСК ВВС обыграл "Торпедо" из Усть-Каменогорска - 3:2

В понедельник, 1 октября, ХК ЦСК ВВС одержал третью победу подряд, обыграв дома "Торпедо" из Усть-Каменогорска.
Шайбы у "летчиков" забили: Максим Кутявин, Игорь Угольников и Булат Набиуллин.
Следующий матч ЦСК ВВС проведет в Самаре, 3 октября, против Сарыарки (Караганда)
Начало игры в 19:00, сообщает официальный сайт лиги.
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Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
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