ХК ЦСК ВВС обыграл "Торпедо" из Усть-Каменогорска - 3:2

В понедельник, 1 октября, ХК ЦСК ВВС одержал третью победу подряд, обыграв дома "Торпедо" из Усть-Каменогорска.

Шайбы у "летчиков" забили: Максим Кутявин, Игорь Угольников и Булат Набиуллин.

Следующий матч ЦСК ВВС проведет в Самаре, 3 октября, против Сарыарки (Караганда)

Начало игры в 19:00, сообщает официальный сайт лиги.