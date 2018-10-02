За убийство и кражи в Самаре суд приговорил двух мужчин к 38 годам тюрьмы

В пятницу, 28 сентября, Самарский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух 41-летних мужчин. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), и других, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Судом установлено, что 12 июня 2017 г. на территории пасеки в бывшей деревне Лугань Кинель-Черкасского района Самарской области двое лиц из-за ранее возникшего конфликта с использованием гладкоствольных охотничьих ружей совершили убийство мужчины, после чего один из них похитил принадлежащее потерпевшему имущество и денежные средства на сумму 42 тыс. рублей.
Находясь в розыске, один из преступников 16 июля того же года проник в одну их квартир дома № 36/38 по ул. Ленинградской в Самаре, где нанес хозяину удары кулаками в область лица, а затем похитил из кармана его брюк 3 тыс. рублей.
Через день он же, зная, что хозяин квартиры отсутствует, выставил из оконной рамы стекло и проник в жилище, откуда похитил имущество на сумму 18 тыс. рублей.
Также подсудимые признаны судом виновными в незаконных действиях с боеприпасами.
Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимых виновными и назначил наказание одному из них в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, другому — 17,5 лет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.