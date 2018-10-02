За убийство и кражи в Самаре суд приговорил двух мужчин к 38 годам тюрьмы

В пятницу, 28 сентября, Самарский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух 41-летних мужчин. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), и других, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Судом установлено, что 12 июня 2017 г. на территории пасеки в бывшей деревне Лугань Кинель-Черкасского района Самарской области двое лиц из-за ранее возникшего конфликта с использованием гладкоствольных охотничьих ружей совершили убийство мужчины, после чего один из них похитил принадлежащее потерпевшему имущество и денежные средства на сумму 42 тыс. рублей.

Находясь в розыске, один из преступников 16 июля того же года проник в одну их квартир дома № 36/38 по ул. Ленинградской в Самаре, где нанес хозяину удары кулаками в область лица, а затем похитил из кармана его брюк 3 тыс. рублей.

Через день он же, зная, что хозяин квартиры отсутствует, выставил из оконной рамы стекло и проник в жилище, откуда похитил имущество на сумму 18 тыс. рублей.

Также подсудимые признаны судом виновными в незаконных действиях с боеприпасами.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимых виновными и назначил наказание одному из них в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, другому — 17,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.