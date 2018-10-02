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Суды Происшествия

За убийство и кражи в Самаре суд приговорил двух мужчин к 38 годам тюрьмы

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 сентября, Самарский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух 41-летних мужчин. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), и других, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Судом установлено, что 12 июня 2017 г. на территории пасеки в бывшей деревне Лугань Кинель-Черкасского района Самарской области двое лиц из-за ранее возникшего конфликта с использованием гладкоствольных охотничьих ружей совершили убийство мужчины, после чего один из них похитил принадлежащее потерпевшему имущество и денежные средства на сумму 42 тыс. рублей.

Находясь в розыске, один из преступников 16 июля того же года проник в одну их квартир дома № 36/38 по ул. Ленинградской в Самаре, где нанес хозяину удары кулаками в область лица, а затем похитил из кармана его брюк 3 тыс. рублей.

Через день он же, зная, что хозяин квартиры отсутствует, выставил из оконной рамы стекло и проник в жилище, откуда похитил имущество на сумму 18 тыс. рублей.

Также подсудимые признаны судом виновными в незаконных действиях с боеприпасами.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимых виновными и назначил наказание одному из них в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, другому — 17,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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