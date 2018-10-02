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Преступления Происшествия

В Самаре 17-летнего парня задержали за грабеж

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Самары задержали 17-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении женщины на улице, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В вечернее время суток за помощью к правоохранителям обратилась 56-летняя самарчанка, заявившая, что ее ограбили возле жилого дома на ул. Промышленности. Добычей злоумышленника стала золотая цепочка. Женщина успела разглядеть своего обидчика и сообщила приметы нападавшего полицейским. Данные сведения были переданы всем наружным службам полиции.

Один из экипажей патрульно-постовой службы задержал подозреваемого в ограблении заявительницы в 300-х метрах от места преступления. По прибытии на место происшествия следственно-оперативная группа изъяла золотую цепочку, ставшую несколькими минутами ранее добычей злоумышленника. По данным полиции, несовершеннолетний задержанный уже попадал в поле зрения стражей правопорядка по подозрению в совершении грабежа.

По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж".

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