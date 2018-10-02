В Самаре 17-летнего парня задержали за грабеж

Сотрудники полиции Самары задержали 17-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении женщины на улице, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В вечернее время суток за помощью к правоохранителям обратилась 56-летняя самарчанка, заявившая, что ее ограбили возле жилого дома на ул. Промышленности. Добычей злоумышленника стала золотая цепочка. Женщина успела разглядеть своего обидчика и сообщила приметы нападавшего полицейским. Данные сведения были переданы всем наружным службам полиции.
Один из экипажей патрульно-постовой службы задержал подозреваемого в ограблении заявительницы в 300-х метрах от места преступления. По прибытии на место происшествия следственно-оперативная группа изъяла золотую цепочку, ставшую несколькими минутами ранее добычей злоумышленника. По данным полиции, несовершеннолетний задержанный уже попадал в поле зрения стражей правопорядка по подозрению в совершении грабежа.
По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж".
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...