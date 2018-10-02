В Самаре уволили сотрудника Росгвардии, которого поймали пьяным за рулем

В Управлении Росгвардии по Самарской области приняли меры в отношении сотрудника, которого в минувшие выходные поймали пьяным за рулем.
Напомним, 29 сентября сотрудники ДПС остановили Lada Vesta, за рулем которой был нетрезвый молодой человек. У него было служебно удостоверение младшего сержанта полиции.
Видеозапись задержания вскоре попала в интернет. На записи видно, что алкотестер показал многократное превышение нормы алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В Управлении Росгвардии по Самарской области в связи с этим сразу назначили служебную проверку. Сегодня стало известно, что проштрафившегося сотрудника уволили 1 октября.
Последние комментарии
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.
Хотел бы расшарить информацию. Надо скрины свидетельств права собственности. Можно писать на aqr7cohyama@mail.ru
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения