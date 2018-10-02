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Общество

В Самаре уволили сотрудника Росгвардии, которого поймали пьяным за рулем

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Управлении Росгвардии по Самарской области приняли меры в отношении сотрудника, которого в минувшие выходные поймали пьяным за рулем.

Напомним, 29 сентября сотрудники ДПС остановили Lada Vesta, за рулем которой был нетрезвый молодой человек. У него было служебно удостоверение младшего сержанта полиции.

Видеозапись задержания вскоре попала в интернет. На записи видно, что алкотестер показал многократное превышение нормы алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Управлении Росгвардии по Самарской области в связи с этим сразу назначили служебную проверку. Сегодня стало известно, что проштрафившегося сотрудника уволили 1 октября.

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