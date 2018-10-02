В ДТП с грузовиком пострадал водитель и две пассажирки "Газели"

В понедельник, 1 октября, в 12:25, в Самаре произошло ДТП с участием 35-летнего водителя грузовика DAF, который ехал с молочной продукцией по ул. Свободы в направлении ул. 22-го Партсъезда. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, напротив дома № 86 по ул. Свободы он не пропустил микроавтобус Газ-322132 под управлением 47-летнего водителя, следовавшего по 272 маршруту (от ООТ "метро Безымянка" до ООТ "санаторий Волга").

В аварии пострадали: водитель микроавтобуса и две его пассажирки 47 и 20 лет. Женщин госпитализировали, мужчине назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП ведется проверка