В ДТП с грузовиком пострадал водитель и две пассажирки "Газели"

В понедельник, 1 октября, в 12:25, в Самаре произошло ДТП с участием 35-летнего водителя грузовика DAF, который ехал с молочной продукцией по ул. Свободы в направлении ул. 22-го Партсъезда. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, напротив дома № 86 по ул. Свободы он не пропустил микроавтобус Газ-322132 под управлением 47-летнего водителя, следовавшего по 272 маршруту (от ООТ "метро Безымянка" до ООТ "санаторий Волга").
В аварии пострадали: водитель микроавтобуса и две его пассажирки 47 и 20 лет. Женщин госпитализировали, мужчине назначено амбулаторное лечение.
По факту ДТП ведется проверка
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.