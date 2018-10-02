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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре отремонтировали дорогу на ул. Парижской Коммуны

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре после завершения ремонта дорог местного значения по федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги" продолжается приемка объектов.

Кроме специалистов, в этой работе традиционно принимают участие общественники, 2 октября они оценили ремонт на проезжей части ул. Парижской Коммуны.

В этом сезоне в работу был взят участок от Красноглинского шоссе до улицы Академика Кузнецова. Протяженность отрезка составляет 1,5 км; общая площадь ремонта — 7,2 тыс. кв. метров. Стоит отметить, что обновили не только дорожное полотно по основному ходу. Заменили 35 люков смотровых колодцев, отремонтировали ряд примыканий к перекрестным улицам. Также часть парковочных пространств, которые ранее были в неудовлетворительном состоянии, привели в порядок. По просьбам жителей микрорайона выполнили ремонт на въездах на внутриквартальные дороги.

"Улица Парижской Коммуны была включена в план ремонта по федеральной программе на этот дорожно-строительный сезон, поскольку еще весной при осмотре дороги наблюдалось большое количество ям, выкрашивание асфальтобетона и другие дефекты. Покрытие не соответствовало эксплуатационным требованиям. Соответствующие обращения были и от местных жителей. Вместе со специалистами они могли контролировать весь процесс обновления участка, начиная с фрезерования. После укладки высокопрочной асфальтобетонной смеси в течение трех дней были взяты пробы свежего асфальтобетона, которые успешно прошли испытание в части соответствия физико-механическим свойствам. Сейчас продолжаются замеры, осуществляется технический осмотр люков инженерных коммуникаций", — пояснил заведующий сектором технического контроля за автомобильными дорогами и благоустройством МБУ "Дорожное хозяйство" Кирилл Рябов.

Основной объем работ выполнялся подрядчиком в ночную смену, чтобы не затруднять движение днем.

"График работ был выверен с учетом того, что микрорайон большой, густонаселенный, много новостроек, магазинов, неподалеку школа, поэтому в настоящее время эта дорога очень востребована. Я живу в микрорайоне четырнадцать лет. Раньше, до ремонта, приходилось преодолевать множество препятствий в виде ям, колейности, так что машинам было трудно разъезжаться. После того, как улицу включили в план ремонта, у нас было налажено взаимодействие с дорожниками. Сейчас уже все сделано, просьбы местных жителей выполнены. В частности, скорректирована высота бордюра, так что теперь у нас более удобный выход на проезжую часть", — отметил управляющий микрорайоном № 23 Красноглинского внутригородского района Сергей Шишковский.

Темпы работ, по мнению общественников, также заслуживают высокой оценки. Со всем объемом подрядчик справился за девять дней — ремонт был завершен 29 сентября. Таким образом, сроки согласно муниципальному контракту соблюдены.

"Жители признательны за грамотную организацию работ. Мы во взаимодействии с управляющим микрорайоном наблюдали за процессом, общались с бригадирами. Все было выполнено быстро. Подрядчик практически не мешал движению транспорта. И мы рады, что наши просьбы были услышаны, поскольку дорога давно требовала ремонта", — прокомментировала старшая по дому № 15 по ул. Парижской Коммуны Светлана Шашкова.

Необходимо подчеркнуть, что в этом году только в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Самаре привели в нормативное состояние участки магистралей общей площадью 728 тыс. кв. метров. При этом, как сообщают в МБУ "Дорожное хозяйство", план перевыполнен почти на треть. Были взяты в работу дополнительные объекты.

Всего же в этом сезоне в рамках федерального проекта в Самаре отремонтировали более 60 участков протяженностью 64,5 километра.

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