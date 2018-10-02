Лесной массив Тольятти будут патрулировать беспилотные дроны

В Тольятти началась реализация проекта "Дрон-патрульный", сообщает мэрия. Проект реализуется по инициативе городской администрации и АНО "Аиралаб Рус" — компании, являющейся резидентом технопарка "Жигулевская долина".

Уже этой осенью беспилотные летательные аппараты будут регулярно патрулировать территорию Автограда. Их задача — зафиксировать возгорание или незаконную вырубку в лесном массиве, а также обнаружить места несанкционированных свалок.

Пока дроны запускаются в испытательном режиме. Уже прошло два тренировочных полета: в районе санатория "Лесное" и над территорией между технопарком "Жигулевская долина" и техническим музеем имени Сахарова.

Стоит отметить, что данные, полученные в ходе рейдов, передаются с использованием блокчейн-технологий. Это делает их максимально защищенными и неизменяемыми, что напрямую влияет на формирование доказательной базы и выявление причин произошедшего.

Сейчас ведется подготовка к первым учениям с использованием беспилотных летательных аппаратов и применением выработанных решений. Учения, ориентировочно запланированные на октябрь 2018 года, пройдут при поддержке служб МЧС и администрации города.