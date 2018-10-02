Лесной массив Тольятти будут патрулировать беспилотные дроны

В Тольятти началась реализация проекта "Дрон-патрульный", сообщает мэрия. Проект реализуется по инициативе городской администрации и АНО "Аиралаб Рус" — компании, являющейся резидентом технопарка "Жигулевская долина".
Уже этой осенью беспилотные летательные аппараты будут регулярно патрулировать территорию Автограда. Их задача — зафиксировать возгорание или незаконную вырубку в лесном массиве, а также обнаружить места несанкционированных свалок.
Пока дроны запускаются в испытательном режиме. Уже прошло два тренировочных полета: в районе санатория "Лесное" и над территорией между технопарком "Жигулевская долина" и техническим музеем имени Сахарова.
Стоит отметить, что данные, полученные в ходе рейдов, передаются с использованием блокчейн-технологий. Это делает их максимально защищенными и неизменяемыми, что напрямую влияет на формирование доказательной базы и выявление причин произошедшего.
Сейчас ведется подготовка к первым учениям с использованием беспилотных летательных аппаратов и применением выработанных решений. Учения, ориентировочно запланированные на октябрь 2018 года, пройдут при поддержке служб МЧС и администрации города.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???