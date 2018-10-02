Вынесен приговор сельчанину, который вслед за сотрудницей МВД обманул государство

Суд вынес приговор жителю Хворостянки за мошенничество при получении выплат. Мужчине назначили три года условно с испытательным сроком два года.

Ранее 22-летний сельчанин попал в поле зрения сотрудников УФСБ по Самарской области. Известно, что Гусев пожелал получить выплату от государства. На нее имели право люди, желающие переехать в сельскую местность и жить там.

В августе 2014 г. Гусев предоставил в районную администрацию документы, согласно которым якобы он работает в ИП "КФХ Железникова В.И." в селе Хворостянка. На самом же деле он работал в государственном казенном предприятии Самарской области "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области" в должности рабочего филиала "Хворостянское дорожно-эксплуатационное управление". Обманом мужчина получил соцвыплату в 1,2 млн рублей.

Интересно, что ранее суд уже разбирался в уголовном деле о получении соцвыплаты лже-сотрудником "КФХ Железникова В.И.".

Как установил Приволжский районный суд, в мае–июле 2015 г. Железникова, являясь специалистом отдела кадров управления по работе с личным составом в областном ГУ МВД РФ в Самаре, для незаконного получения субсидии по госпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года" представила в администрацию Хворостянского района ложные сведения о работе в должности бухгалтера ИП КФХ Железникова В.И. на территории райцентра.

В июле 2015 г. женщине выдали свидетельство о предоставлении социальной выплаты на приобретения жилья в селе на сумму около 980 тыс. рублей.

Женщина признала вину и полностью возместила ущерб. В связи с этим суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Железниковой.