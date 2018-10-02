В Самаре ЗАО "Теплосервис" подозревают в неуплате налогов на 18,4 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело в связи с уклонением ЗАО "Теплосервис" от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, с 1 января по 31 декабря 2015 г. кто-то из сотрудников "Теплосервиса" сделал так, что предприятие уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль в особо крупном размере. Для этого не известный полиции злоумышленник включил в налоговые декларации ложные сведения, а именно занизил налогооблагаемую базу, включив в расходы мнимую сделку с ООО "Комфорт" на 60 млн рублей. В результате бюджеты не получили более 18,4 млн руб. налоговых платежей.