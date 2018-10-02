В регионе создадут концепцию ярмарочной торговли

В Самарской области создадут концепцию ярмарочной торговли, сообщили 2 октября на заседании общественной комиссии по потребительскому рынку при комитете по промышленности, предпринимательству и торговле губдумы.

Член комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Алексей Степанов рассказал, что 14 августа этого года участники общественного контроля посетили ярмарку на Центральной площади в Тольятти, расположенной между городским парком, Тольяттинской городской думой и Домом культуры им. Абрамова. Причиной стали многочисленные жалобы жителей на деятельность ярмарки.

"На территории не соблюдены санитарные условия. Практически во всех торговых точках ярмарки отсутствует холодильное оборудование, учитывая, что летом температура достигала +36 градусов, — сообщил Алексей Степанов. — Продавцы не могли предоставить необходимые документы. Кроме того, прикормленные ярмаркой животные свободно перемещаются по ее территории и имеют доступ к фруктам и овощам, лежащим в некоторых торговых точках практически на земле".

Кроме того, после проверки данных в реестре ярмарок министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, установлено, что ярмарка работала, выходя за рамки установленного времени.

Алексей Степанов отметил, что реакции контролирующих органов на ситуацию не было, а Роспотребнадзор ответил, что не видит никаких оснований для мер реагирования. Городская мэрия также не находит проблем в работе ярмарки.

По словам и. о. начальника отдела развития потребительского рынка администрации Тольятти Антона Попова, 22 сентября прошло выездное мероприятие по контролю за соблюдением требований по организации ярмарки.

"В действиях оператора ярмарки нарушений выявлено не было, — рассказал он. — Контроль проведен, начиная с вывески с указанием соответствующих телефонов и заканчивая санитарно-гигиеническими нормами. Есть вывески продавцов-товаропроизводителей, соблюдено товарное соседство. Нарушений санитарного содержания выявлено не было".

Однако мнение регионального минэкономразвития не совпадает с администрацией Тольятти. Руководитель департамента торговли и ценовой политики министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов подчеркнул, что муниципалитеты по-разному подходят к организации ярмарочной торговли: ее оформлению, наполнению и функционалу.

"В этом отношении Тольятти далеко не самый благополучный город. Мы держим город на особом контроле, так как подход мэрии Тольятти как организатора ярмарок оставляет желать лучшего", — отметил глава департамента.

Для того чтобы исправить ситуацию, ведомство собирается использовать положительный опыт проведения ярмарки на площади Куйбышева в Самаре.

"Мы планируем разработать концепцию ярмарочной торговли, которая станет основой для оформления ярмарок и предоставления всего спектра мер защиты потребителей. За все это будет нести ответственность организатор ярмарки, — рассказал Софронов. — В настоящее время мы собираем предложения от муниципалитетов и после этого будем вести дальнейшую работу".

Кроме того, министерство провело работу в части уточнения реестра ярмарок. Раньше некоторые муниципалитеты и частные организаторы не указывали операторов ярмарок. Теперь же все обязаны вносить эту информацию. Еще одно новшество касается того, что как только регистрируется новая ярмарка или вносится изменение в действующую, то министерство сразу же направляет уведомление об этом во все надзорные органы.

По итогам обсуждения члены комиссии предложили создать рабочую группу на базе комитета по промышленности, предпринимательству и торговле и комитета по местному самоуправлению, которая будет заниматься разработкой предложений по внесению изменений в постановление правительства региона "Об утверждении порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области и требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках". Все муниципалитеты губернии также приглашены принять участие в этой работе.

Кроме того, уполномоченным органам предложено провести мониторинг нарушений требований законодательства и привлечь к ответственности недобросовестных организаторов.

"Мы постараемся в ближайшее время сделать все для того, чтобы ярмарки носили праздничный характер, куда бы люди приходили с удовольствием, покупали продукты, не боясь за свое здоровье и здоровье своих близких, — подчеркнул Алексей Степанов. — Я считаю, что в этом процессе должны принимать участие все: местные и региональные власти, а также депутатский корпус".