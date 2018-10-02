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Здравоохранение Общество

В 2018 году за помощью после укусов животных обратились 6,6 тыс. самарцев

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ежегодно в Самарской области за антирабической помощью (иммунизацией против бешенства) обращается около 10 тыс. человек, сообщает Роспотребнадзор по Самарской области.

За истекший период 2018 г. по поводу различных повреждений, полученных от животных в учреждения здравоохранения Самарской области обратилось порядка 6,6 тыс. пострадавших, в том числе детей до 14 лет - около 1,7 тысяч.

Более 95% укусов пришлось на долю собак и кошек, в том числе безнадзорных – 42,3%. Удельный вес укусов дикими животными составил 3,8%, сельскохозяйственными животными – 1%.

Как сообщают в Роспотребнадзоре, бешенство – это острое вирусное инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему, является абсолютно летальным и характеризуется полным отсутствием средств лечения уже развившегося заболевания. Бешенство поражает домашних и диких животных и птиц и передается другим животным и людям при укусах, царапинах или же облизывании поврежденной кожи и слизистых оболочек. Инкубационный период длится от семи дней до года (чаще один-три месяца). Специалисты выделяют три стадии заболевания: I — начальную (депрессии), II — возбуждения и III — параличей. Смерть больного наступает через 12-20 часов после начала параличей. Как правило, после появления клинических симптомов спасти больных не удается.

Для человека наиболее опасны укусы диких животных, в том числе бродячих собак в голову, лицо, шею и пальцы рук, потому что здесь много нервных окончаний и вирус быстро достигает головного и спинного мозга.

До сих пор единственным средством помощи покусанным людям является своевременное введение антирабического иммуноглобулина и  назначение курса иммунизации. Применяемая в нашей стране концентрированная вакцина очищенная культуральная (КОКАВ) является высокоэффективным  препаратом, соответствующим всем требованиям ВОЗ. Поэтому, даже если повреждение кажется незначительным (ослюнение, ссадина, царапина) необходимо обратиться за медицинской помощью в травмпункт, к врачу-травматологу или хирургу, в приемное отделение лечебно-профилактических учреждений для осмотра, обработки раны и назначения антирабического лечения.

Применение вакцины проводится под контролем врача и связано с рядом необходимых ограничений, прерывать лечение нельзя. В некоторых случаях лечение проводится в условиях стационара. Курс вакцинации состоит из шести инъекций: первая прививка делается в день обращения, а затем на третий, седьмой, 14-й, 30-й, 90-й дни. Чрезвычайно важно знать, что начинать курс прививок нужно как можно раньше и необходимо выдерживать полный курс, иначе оказанное лечение будет неэффективным и закончится летальным исходом.

Эффективным профилактическим средством защиты от бешенства является промывание раны или места контакта мылом и водой, моющим средством с последующей обработкой краев раны этанолом или водным раствором йода. Однако при укусе (или другом повреждении) в любом случае необходимо срочно обратиться в учреждение здравоохранения.

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