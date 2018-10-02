В 2018 году за помощью после укусов животных обратились 6,6 тыс. самарцев

Ежегодно в Самарской области за антирабической помощью (иммунизацией против бешенства) обращается около 10 тыс. человек, сообщает Роспотребнадзор по Самарской области.
За истекший период 2018 г. по поводу различных повреждений, полученных от животных в учреждения здравоохранения Самарской области обратилось порядка 6,6 тыс. пострадавших, в том числе детей до 14 лет - около 1,7 тысяч.
Более 95% укусов пришлось на долю собак и кошек, в том числе безнадзорных – 42,3%. Удельный вес укусов дикими животными составил 3,8%, сельскохозяйственными животными – 1%.
Как сообщают в Роспотребнадзоре, бешенство – это острое вирусное инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему, является абсолютно летальным и характеризуется полным отсутствием средств лечения уже развившегося заболевания. Бешенство поражает домашних и диких животных и птиц и передается другим животным и людям при укусах, царапинах или же облизывании поврежденной кожи и слизистых оболочек. Инкубационный период длится от семи дней до года (чаще один-три месяца). Специалисты выделяют три стадии заболевания: I — начальную (депрессии), II — возбуждения и III — параличей. Смерть больного наступает через 12-20 часов после начала параличей. Как правило, после появления клинических симптомов спасти больных не удается.
Для человека наиболее опасны укусы диких животных, в том числе бродячих собак в голову, лицо, шею и пальцы рук, потому что здесь много нервных окончаний и вирус быстро достигает головного и спинного мозга.
До сих пор единственным средством помощи покусанным людям является своевременное введение антирабического иммуноглобулина и назначение курса иммунизации. Применяемая в нашей стране концентрированная вакцина очищенная культуральная (КОКАВ) является высокоэффективным препаратом, соответствующим всем требованиям ВОЗ. Поэтому, даже если повреждение кажется незначительным (ослюнение, ссадина, царапина) необходимо обратиться за медицинской помощью в травмпункт, к врачу-травматологу или хирургу, в приемное отделение лечебно-профилактических учреждений для осмотра, обработки раны и назначения антирабического лечения.
Применение вакцины проводится под контролем врача и связано с рядом необходимых ограничений, прерывать лечение нельзя. В некоторых случаях лечение проводится в условиях стационара. Курс вакцинации состоит из шести инъекций: первая прививка делается в день обращения, а затем на третий, седьмой, 14-й, 30-й, 90-й дни. Чрезвычайно важно знать, что начинать курс прививок нужно как можно раньше и необходимо выдерживать полный курс, иначе оказанное лечение будет неэффективным и закончится летальным исходом.
Эффективным профилактическим средством защиты от бешенства является промывание раны или места контакта мылом и водой, моющим средством с последующей обработкой краев раны этанолом или водным раствором йода. Однако при укусе (или другом повреждении) в любом случае необходимо срочно обратиться в учреждение здравоохранения.
Последние комментарии
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.