В ноябре определится застройщик 4-й Просеки

Департамент градостроительства Самары объявил аукцион на развитие застроенной территории в границах улицы Советской Армии, 4-й Просеки в Октябрьском районе.
Конкурс состоится 2 ноября в здании департамента, заявки от желающих принять в нем участие можно подать до 30 октября. Шаг аукциона 50 тыс. руб., начальная цена не обозначена. Также все участники торгов будут обязаны заплатить задаток в сумме 5 млн рублей.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))