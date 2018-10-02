В ноябре определится застройщик 4-й Просеки

Департамент градостроительства Самары объявил аукцион на развитие застроенной территории в границах улицы Советской Армии, 4-й Просеки в Октябрьском районе.

Конкурс состоится 2 ноября в здании департамента, заявки от желающих принять в нем участие можно подать до 30 октября. Шаг аукциона 50 тыс. руб., начальная цена не обозначена. Также все участники торгов будут обязаны заплатить задаток в сумме 5 млн рублей.