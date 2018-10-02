Самарское реготделение народного фронта заняло первое место в федеральном рейтинге

По результативности проектов ОНФ в первом полугодии 2018 года Самарское реготделение заняло первое место среди 85 субъектов РФ. Об этом сообщила руководитель департамента по работе с УФО и ПФО Исполкома ОНФ Светлана Галактионова.

Она приняла участие в региональной конференции "фронтовиков" во вторник, 2 октября. "Объективно сильные стороны региона — наличие результативных общественников, хорошо проработанной повестки и сильного исполкома", — сказала Галактионова.