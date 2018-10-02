Победители юбилейного конкурса "Сергиевск в цвету" получили награды

В понедельник, 1 октября, в администрации Сергиевского района наградили победителей десятого — юбилейного конкурса "Сергиевск в цвету". В этом году на конкурс было подано 34 заявки.

Ежегодный экологический конкурс проходит с 25 апреля по 15 сентября. В нем участвуют организации, индивидуальные предприниматели, образовательные и культурные учреждения района, а также инициативные жители муниципалитета.

Дипломы и денежные премии призерам вручил глава района Алексей Веселов. Так, в номинации "Двор, в котором мы живем" победительницами стали жительницы дома № 2 по ул. Специалистов поселка Сок Наталья Степанова и Галина Котельникова. В номинации "Росток в будущее" победителями стали преподаватели и ученики Сергиевского "Образовательного центра". А в номинации "Зеленое кольцо" первое место занял Дом культуры села Кармало-Аделяково.

Самым "цветущим поселением" в седьмой раз подряд стало сельское поселение Светлодольск. Второе место в этой номинации заняло сельское поселение Кутузовский, а третье — Серноводск.