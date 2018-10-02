На время проведения фестиваля "Ожившие страницы истории" в Самаре ограничат движение транспорта

В субботу, 6 октября, с 12:00 до 16:00 ул. Ленинская (от ул. Рабочей до ул. Красноармейской) заживет не совсем привычной для всех жизнью. Зритель перенесется в Самару на 100 лет назад - в конец лета - начало осени 1918 года. Улица наполнится повседневными заботами, характерными для той эпохи.

Участники военно-исторических клубов России на глазах у зрителей реконструируют эпизоды боевых действий, предшествующих захвату Самары красными в октябре 1918 года и изгнанию из города белочехов. Зрителей ожидают исторические викторины, можно будет отведать блюда, популярные у горожан начала прошлого века, в том числе домашнюю выпечку.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением историко-патриотического фестиваля "Ожившие страницы истории" с 12:00 до 16:00 6 октября будет ограничено движение транспорта по ул. Ленинской (дома №123 по вышеуказанной улице) до ул. Рабочей. Данная ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, "скорой помощи", пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

Кроме того, на вышеуказанном отрезке ул. Ленинской с 20:00 5 октября до 16:00 6 октября будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.