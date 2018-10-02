Дмитрий Азаров: "Нам нужна генеральная уборка в регионе"

Во вторник, 2 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел совместное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка и комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области.
Один из основных вопросов повестки - выстраивание эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Эта тема, как отметил Дмитрий Азаров, несмотря на проведенную работу, продолжает оставаться острой. Так, на территории области зафиксировано 288 мест несанкционированного размещения отходов, то есть свалок. Буквально год назад их было более семисот.
"Динамика заметна, но сказать, что нас удовлетворяет текущее состояние дел, невозможно, - отметил Дмитрий Азаров. - Нам действительно нужна генеральная уборка в регионе".
Работа с ТКО будет строиться с учетом запуска с 1 января новой системы обращения с отходами. Как доложил заместитель министра энергетики и ЖКХ Антон Алимов, уже разработана территориальная схема, а 9 октября завершается прием заявок на конкурс по выбору регионального оператора. Компания, которая станет победителем, будет непосредственно отвечать за всю цепочку - сбор, накопление, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов.
Реформа позволит решить важнейшие проблемы, в том числе предотвратит образование свалок и отладит систему вывоза мусора из малых населенных пунктов. По новым правилам перевозчики, с которыми регоператор заключит договоры, будут получать деньги только после доставки отходов в место переработки или хранения. Таким образом, отвозить мусор на нелегальные полигоны или "сбрасывать в овраг" станет невыгодно. Появятся и инвесторы, которые смогут направлять средства на создание современных полигонов и сортировочных станций, зная, что отходы туда точно поступят.
Дмитрий Азаров поставил задачу новому министру энергетики и ЖКХ Сергею Маркову - в течение двух недель создать рабочую группу из представителей всех заинтересованных ведомств по вопросам внедрения новой системы.
"Чтобы система эффективно заработала, необходимо объединение усилий правоохранительных, контрольно-надзорных органов и всех жителей региона", - подчеркнул губернатор.
Также на совещании обсудили соблюдение законодательства при страховании автогражданской ответственности. Для того, чтобы ОСАГО перестало быть головной болью для миллионов автовладельцев, важна в первую очередь профилактика мошеннических проявлений. В это понятие входят фальсификация ДТП, подделка бланков ОСАГО, завышение ущерба. Как правило, незаконным бизнесом занимаются организованные сообщества, нередко при участии страховщиков.
Чтобы автостраховой рынок стал прозрачным, участники совещания наметили приоритетные направления работы. В частности, было предложено наладить более плотный информационный обмен между правоохранительными органами и страховыми компаниями. Например, доступ к камерам фото и видеофиксации системы "Безопасный город" позволит существенно сократить количество фальсификаций ДТП.
Также на комиссии обсудили борьбу с коррупцией в ЖКХ. Как следует из доклада начальника отдела за исполнением законодательства по противодействию коррупции областной прокуратуры Вадима Федорина, ежегодно в отрасли фиксируются грубые нарушения, в том числе уголовные преступления.
Самое резонансное в 2018 году - арест за коммерческий подкуп бывшего генерального директора областного фонда капитального ремонта Михаила Архипова и его брата. Также мошенничество с использованием служебного положения инкриминируется главе одной из тольяттинских УК. Ряд уголовных дел возбужден на глав сельских поселений Похвистневского района за заключение фиктивных муниципальных контрактов.
"Факты говорят о том, что проблемы в этой жизненно важной для людей области зачастую носят системный характер, - констатировал Дмитрий Азаров. - Сложившуюся негативную систему необходимо переломить".
Поставить заслон коррупции в подведомственных учреждениях и УК - одна из первоочередных задач нового министра энергетики и ЖКХ Сергея Маркова, подчеркнул губернатор.
"Эффективность деятельности министерства напрямую зависит от противодействия коррупции. Это должно стать отдельным направлением вашей работы с первых же дней", - поставил задачу министру Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!