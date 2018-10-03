О "глазоуправлении" и телепатии в Самаре расскажут ученые с мировым именем

13 октября в "Экспо-Волге" пройдут научно-популярные лекции от известных мировых ученых — исследователей нейронауки.

Человеческий мозг — одна из самых больших загадок. Но, несмотря на всю сложность, это структурированное информационно-аналитическое устройство, принципы работы которого не противоречит физической природе. Можно ли "подключиться" к такому устройству и расшифровать его сигналы? Правда ли что силой мысли уже можно управлять внешними устройствами?

С 11:00 до 13:00 в режиме нон-стоп лекторы будут отвечать на эти и другие вопросы слушателей, развеивая псевдонаучные мифы. Часть лекций будет на английском, с синхронным переводом. Вход на лекции свободный, необходима регистрация: dumai-samara.timepad.ru.

Темы лекций и спикеры:

1. "Нейроинтерфейсы: фантазии и реалии", Александр Каплан (МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва);

2. "Нейропротезирование зрения: как слепые могут видеть", Синг Чен (Нидерландский институт нейронауки, Амстердам);

3. "Телепатия, телекинез: с нейроинтерфейсом это научно!", Михаил Лебедев (Медицинский центр Университета Дьюка, США);

4. "Нейроинтерфейсы и "глазоуправление": сравнение возможностей, проблем и перспектив", Сергей Шишкин (НИЦ "Курчатовский институт", Москва);

5. "Неинвазивный нейроимиджинг или о чем думает моя голова?", Алексей Осадчий (НИУ "Высшая школа экономики", Москва).

Лекторий проводится в рамках международной конференции "Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика. Самара 2018". Организаторы: Самарский государственный медицинский университет, компания IT Universe, Территориальный инновационный кластер медицинских и фармацевтических технологий Самарской области.

Партнеры мероприятия: новостной портал "Волга Ньюс", группа "Думай!" — открытые лекции с известными учеными и научными журналистами, 15×4 — движение молодых ученых и фанатов науки.