О "глазоуправлении" и телепатии в Самаре расскажут ученые с мировым именем

13 октября в "Экспо-Волге" пройдут научно-популярные лекции от известных мировых ученых — исследователей нейронауки.
Человеческий мозг — одна из самых больших загадок. Но, несмотря на всю сложность, это структурированное информационно-аналитическое устройство, принципы работы которого не противоречит физической природе. Можно ли "подключиться" к такому устройству и расшифровать его сигналы? Правда ли что силой мысли уже можно управлять внешними устройствами?
С 11:00 до 13:00 в режиме нон-стоп лекторы будут отвечать на эти и другие вопросы слушателей, развеивая псевдонаучные мифы. Часть лекций будет на английском, с синхронным переводом. Вход на лекции свободный, необходима регистрация: dumai-samara.timepad.ru.
Темы лекций и спикеры:
1. "Нейроинтерфейсы: фантазии и реалии", Александр Каплан (МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва);
2. "Нейропротезирование зрения: как слепые могут видеть", Синг Чен (Нидерландский институт нейронауки, Амстердам);
3. "Телепатия, телекинез: с нейроинтерфейсом это научно!", Михаил Лебедев (Медицинский центр Университета Дьюка, США);
4. "Нейроинтерфейсы и "глазоуправление": сравнение возможностей, проблем и перспектив", Сергей Шишкин (НИЦ "Курчатовский институт", Москва);
5. "Неинвазивный нейроимиджинг или о чем думает моя голова?", Алексей Осадчий (НИУ "Высшая школа экономики", Москва).
Лекторий проводится в рамках международной конференции "Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика. Самара 2018". Организаторы: Самарский государственный медицинский университет, компания IT Universe, Территориальный инновационный кластер медицинских и фармацевтических технологий Самарской области.
Партнеры мероприятия: новостной портал "Волга Ньюс", группа "Думай!" — открытые лекции с известными учеными и научными журналистами, 15×4 — движение молодых ученых и фанатов науки.
Последние комментарии
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.