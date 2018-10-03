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Общество

О "глазоуправлении" и телепатии в Самаре расскажут ученые с мировым именем

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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13 октября в "Экспо-Волге" пройдут научно-популярные лекции от известных мировых ученых — исследователей нейронауки.

Человеческий мозг — одна из самых больших загадок. Но, несмотря на всю сложность, это структурированное информационно-аналитическое устройство, принципы работы которого не противоречит физической природе. Можно ли "подключиться" к такому устройству и расшифровать его сигналы? Правда ли что силой мысли уже можно управлять внешними устройствами?

С 11:00 до 13:00 в режиме нон-стоп лекторы будут отвечать на эти и другие вопросы слушателей, развеивая псевдонаучные мифы. Часть лекций будет на английском, с синхронным переводом. Вход на лекции свободный, необходима регистрация: dumai-samara.timepad.ru.

Темы лекций и спикеры:

1. "Нейроинтерфейсы: фантазии и реалии", Александр Каплан (МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва);

2. "Нейропротезирование зрения: как слепые могут видеть", Синг Чен (Нидерландский институт нейронауки, Амстердам);

3. "Телепатия, телекинез: с нейроинтерфейсом это научно!", Михаил Лебедев (Медицинский центр Университета Дьюка, США);

4. "Нейроинтерфейсы и "глазоуправление": сравнение возможностей, проблем и перспектив", Сергей Шишкин (НИЦ "Курчатовский институт", Москва);

5. "Неинвазивный нейроимиджинг или о чем думает моя голова?", Алексей Осадчий (НИУ "Высшая школа экономики", Москва).

Лекторий проводится в рамках международной конференции "Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика. Самара 2018". Организаторы: Самарский государственный медицинский университет, компания IT Universe, Территориальный инновационный кластер медицинских и фармацевтических технологий Самарской области.

Партнеры мероприятия: новостной портал "Волга Ньюс", группа "Думай!" — открытые лекции с известными учеными и научными журналистами, 15×4 — движение молодых ученых и фанатов науки.

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Последние комментарии

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

Вера Медведева 29 сентября 2018 08:09 Сотрудника ФСИН наградили за спасение утопающих в парке им. Гагарина в Самаре

Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.

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