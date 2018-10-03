Правозащитники обратятся в ЕСПЧ по факту избиения полицейскими болельщика "Крыльев Советов"

Правозащитники готовят жалобу в Европейский суд по правам человека по факту избиения сотрудниками полиции самарского болельщика Дениса Белянина, сообщает Межрегиональная общественная организация "Комитет против пыток". Следователи уже семь раз отказывали самарцу в возбуждении уголовного дела, и шесть из этих отказов были признаны незаконными.

Напомним, 4 октября 2017 г. по факту избиения болельщиков футбольного клуба "Крылья Советов" сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия").

Поводом для возбуждения этого уголовного дела послужили события, произошедшие 2 сентября прошлого года. В тот день в Оренбурге в рамках 11 тура ФНЛ состоялся матч между местной командой "Оренбург" и самарскими "Крыльями Советов". В самом конце матча на гостевом секторе произошел инцидент между приезжими болельщиками и сотрудниками правоохранительных органов.

В сети Интернет были размещены многочисленные видеозаписи, на одной из которых зафиксировано, как сотрудники правоохранительных органов уже после окончания матча ставят болельщиков лицом к стене на "растяжку" и наносят им удары ногами и дубинками. На кадрах видеозаписи видно, что болельщики не оказывают сопротивления и не пытаются скрыться.

Юристы Комитета против пыток, просмотрев эти видеозаписи, пришли к выводу, что в действиях сотрудников правоохранительных органов усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств"). В связи с этим 8 сентября правозащитники обратились в следственное управление СК РФ по Оренбургской области с сообщением о преступлении.

11 сентября правозащитники также обратились в региональный СУ СК, но уже в интересах конкретного пострадавшего — болельщика "Крыльев Советов" Дениса Белянина.

Житель Самары Денис Белянин обратился в Комитет против пыток за юридической помощью 6 сентября. Он рассказал о том, что случилось с ним на оренбургском стадионе: "После того, как сотрудники правоохранительных органов привели меня за зрительский сектор, меня заставили встать на колени, упереться головой в бетонную стену и завести руки за спину. Через некоторое время мне сказали встать с колен и принять "положение стоя". Когда я начал подниматься, с двух сторон "посыпались" удары ногами и резиновыми палками. Я испытывал очень сильную боль, в определенный момент от ударов я перестал чувствовать свои ноги".

По словам Белянина, его и нескольких самарских болельщиков доставили в городской отдел полиции, где заставили более шести часов стоять на "растяжке". Как вспоминает Денис, его отпустили после того, как он был опрошен, а также дал расписку о том, что претензий к сотрудникам полиции не имеет.

По возвращении в Самару Денис обратился в городскую клиническую больницу № 1 им. Пирогова, где медики зафиксировали у него "ушиб, гематому области левого голеностопного сустава, стопы".

30 октября 2017 г. следователь Сергей Новоселов вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту избиения Дениса Белянина, которое спустя два месяца было отменено заместителем руководителя следственного отдела Александром Морозовым.

Всего за год доследственной проверки по жалобе Дениса Белянина следователи вынесли семь постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, шесть из которых были признаны незаконными и отменены.

Последнее "отказное" постановление вынес 30 августа 2018 г. следователь по особо важным делам следственного отдела по Южному административному округу Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области Дмитрий Сеелев. Он посчитал, что факт избиения сотрудником Росгвардии Дениса Белянина не подтверждается ничем, кроме объяснений самого Дениса, и поэтому оснований возбуждать уголовное дело у следствия не имеется.

По словам юриста Комитета против пыток Дениса Исхакова, ознакомившегося с материалами проверки, после отмены предыдущего незаконного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела следователь Сеелев в рамках новой проверки лишь истребовал справку о том, что Белянин не состоит на учете в наркологическом диспансере, и вновь вынес "отказное" постановление.

Правозащитник намерен обжаловать это решение следователя.

"Неутешительный итог годичной проверки жалобы Дениса Белянина на избиение правоохранителями таков: семь отказов в возбуждении уголовного дела, шесть из которых признаны незаконными, и смена следователя, который даже не удосужился опросить всех известных ему свидетелей инцидента, не провел осмотр места происшествия и не выполнил других важнейших проверочных мероприятий, — комментирует Денис Исхаков. — Учитывая, что работа по заявлению Дениса Белянина ведется крайне неэффективно, в ближайшее время мы подадим жалобу в Европейский суд по правам человека, а также обратимся к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести служебную проверку в отношении следователей и их непосредственных руководителей, допустивших волокиту".