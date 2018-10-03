В Красноярском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Красноярском районе сотрудники полиции задержали 50-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве двоих человек в ходе пьяной ссоры, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В Отдел МВД России по Красноярскому району поступила информация о том, что в помещении на территории промышленной зоны в с. Городцовка Красноярского района обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские произвели осмотр места происшествия и установили личности погибших — ими оказались 58-летний мужчина без определенного места жительства и 31-летняя местная жительница.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. По предварительным данным сотрудников органов внутренних дел, 50-летний мужчина распивал спиртные напитки со своими знакомыми. В какой-то момент между участниками застолья произошел конфликт, в результате которого подозреваемый, предположительно, двумя ножами нанес пострадавшим удары в область груди, после чего скрылся с места происшествия.

В разговоре с полицейскими задержанный, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных противоправных деяний, полностью признался в содеянном.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство", СУ СК России по Самарской области в отношении него возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Предполагаемые орудия преступления изъяты и приобщены к материалам дела.