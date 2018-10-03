В Красноярском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Красноярском районе сотрудники полиции задержали 50-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве двоих человек в ходе пьяной ссоры, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В Отдел МВД России по Красноярскому району поступила информация о том, что в помещении на территории промышленной зоны в с. Городцовка Красноярского района обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские произвели осмотр места происшествия и установили личности погибших — ими оказались 58-летний мужчина без определенного места жительства и 31-летняя местная жительница.
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. По предварительным данным сотрудников органов внутренних дел, 50-летний мужчина распивал спиртные напитки со своими знакомыми. В какой-то момент между участниками застолья произошел конфликт, в результате которого подозреваемый, предположительно, двумя ножами нанес пострадавшим удары в область груди, после чего скрылся с места происшествия.
В разговоре с полицейскими задержанный, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных противоправных деяний, полностью признался в содеянном.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство", СУ СК России по Самарской области в отношении него возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Предполагаемые орудия преступления изъяты и приобщены к материалам дела.
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...