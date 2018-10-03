В Новокуйбышевске откроется выставка графики Аркадия Маврычева

В галерее "Виктория" в Новокуйбышевске 5 октября в 17.00 откроется выставка (6+) нижегородского художника-графика Аркадия Маврычева (1924-1988).

Работы Аркадия Маврычева покоряют красками. Чувство цвета было дано художнику природой. Он писал много и неистово, быстро выполненные работы написаны с натуры, но не фотографичны.