В Новокуйбышевске откроется выставка графики Аркадия Маврычева

В галерее "Виктория" в Новокуйбышевске 5 октября в 17.00 откроется выставка (6+) нижегородского художника-графика Аркадия Маврычева (1924-1988).
Работы Аркадия Маврычева покоряют красками. Чувство цвета было дано художнику природой. Он писал много и неистово, быстро выполненные работы написаны с натуры, но не фотографичны.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.