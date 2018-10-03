Умерла актриса ТЮЗа Вера Синина

Во вторник, 2 октября, на 92-м году жизни скончалась актриса, ветеран Самарского театра юного зрителя "СамАрт" Вера Синина.
Вера Васильевна Синина родилась в Башкирии в 1926 г., окончила Уфимское театральное училище и в 1950 г. поступила в труппу Куйбышевского театра юного зрителя. Актриса-травести играла Гаврика и Петю ("Белеет парус одинокий" по Катаеву), Жигана и Димку ("РВС" по Гайдару), Шарлотту и Дуняшу ("Вишневый сад" Чехова). За 40 лет работы в театре в репертуарном листе Веры Сининой появились роли в спектаклях "Кошкин Дом", "Чижик выходит на связь", "Пеппи Длинный чулок", "Испытательный срок", "Ночь после выпуска", "Бесприданница", "Вей, Ветерок!", "Емелино счастье", "Салют Динозаврам!", "День рождения Кота Леопольда" и других. Вера Синина много лет руководила самодеятельными театральными коллективами.
"Моя первая роль — заглавный герой в пьесе-сказке "Конек-Горбунок", — рассказывала Вера Синина. — До сих пор помню бархатный комбинезон, копытца. Наверное, все это очень нравилось маленьким зрителям: когда я выходила на сцену, зал замирал. В Куйбышевском театре юного зрителя я так и осталась на всю жизнь, в нем нашла свою судьбу".
Гражданская панихида пройдет 4 октября с 11:00 до 12:00 в Самарском театре юного зрителя "СамАрт".
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!