Умерла актриса ТЮЗа Вера Синина

Во вторник, 2 октября, на 92-м году жизни скончалась актриса, ветеран Самарского театра юного зрителя "СамАрт" Вера Синина.

Вера Васильевна Синина родилась в Башкирии в 1926 г., окончила Уфимское театральное училище и в 1950 г. поступила в труппу Куйбышевского театра юного зрителя. Актриса-травести играла Гаврика и Петю ("Белеет парус одинокий" по Катаеву), Жигана и Димку ("РВС" по Гайдару), Шарлотту и Дуняшу ("Вишневый сад" Чехова). За 40 лет работы в театре в репертуарном листе Веры Сининой появились роли в спектаклях "Кошкин Дом", "Чижик выходит на связь", "Пеппи Длинный чулок", "Испытательный срок", "Ночь после выпуска", "Бесприданница", "Вей, Ветерок!", "Емелино счастье", "Салют Динозаврам!", "День рождения Кота Леопольда" и других. Вера Синина много лет руководила самодеятельными театральными коллективами.

"Моя первая роль — заглавный герой в пьесе-сказке "Конек-Горбунок", — рассказывала Вера Синина. — До сих пор помню бархатный комбинезон, копытца. Наверное, все это очень нравилось маленьким зрителям: когда я выходила на сцену, зал замирал. В Куйбышевском театре юного зрителя я так и осталась на всю жизнь, в нем нашла свою судьбу".

Гражданская панихида пройдет 4 октября с 11:00 до 12:00 в Самарском театре юного зрителя "СамАрт".