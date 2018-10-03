Треть детских садов и школ Самары подключены к отоплению

На вторник, 2 октября, в треть детских садов и школ Самары начали подавать отопление, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, старт отопительному сезону был дан 1 октября. Отопление подключается поэтапно, обычно это занимает около двух недель. В первоочередном порядке тепло получают учреждения социальной сферы — дома ребенка, детские сады, больницы, поликлиники, школы, дома престарелых и т. п. Всего в Самаре расположено 1172 таких объекта — они находятся в зоне особого контроля.

Уже во второй день отопительного периода теплом обеспечена четверть объектов здравоохранения — 72 из 288-ми. Из 636-ти объектов образования тепло подается в 181 здание, что составляет 28,5%. В том числе уже отапливаются 72 школы из 224-х (32,1%) и 71 детский сад из 222-х (32,0%).

Параллельно тепло начали подавать и в жилищный фонд. В настоящее время отапливаются 2003 многоквартирных дома (19,5%). В целом же теплоснабжением будут охвачены все 10260 домов.

Городская администрация обращает внимание жителей на то, что с 10 октября начнут работать телефоны "горячей линии" районных администраций и профильного департамента, по которым жители смогут обращаться с возникшими проблемами по подключению к теплу.