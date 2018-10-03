В Самаре пройдет юбилейный вечер Александра Городницкого

В среду, 3 октября, в 18.30 в зале ДКЖ имени Пушкина пройдет юбилейный вечер Александра Городницкого.

Александр Городницкий - бессменный руководитель жюри Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, профессор, член Российской академии естественных наук, поэт и бард.