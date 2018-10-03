Дмитрию Азарову представили нового управляющего региональным отделением Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ

Во вторник, 2 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с заместителем председателя Центрального банка РФ Русланом Вестеровским, который представил главе региона нового управляющего самарским отделением Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Марину Мясникову.
На встрече также присутствовали министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов и начальник Волго-Вятского главного управления ЦБ Лариса Павлова.
Представляя нового руководителя, Руслан Вестеровский отметил: в ЦБ существует практика ротации управляющих, но в данном случае было принято решение назначить человека "из команды отделения".
"Для нас принципиально важно, чтобы взаимодействие с органами власти было конструктивным и эффективным", — подчеркнул зампред ЦБ РФ.
Марина Мясникова работает в системе Банка России с 1992 года. Была начальником отдела в составе Управления банковского надзора ГУ ЦБ РФ по Самарской области, возглавляла экономическое управление ГУ ЦБ России по региону, занимала должность заместителя управляющего самарским отделением Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ, а в последние полгода исполняла обязанности руководителя.
"Рассчитываю, что в нашем взаимодействии мы всегда будем находить оптимальные решения, — обратился губернатор к управляющему. — И вы можете в полной мере рассчитывать на поддержку региональной власти. У нас общие цели — это благополучие региона, которое невозможно без устойчивого развития финансовой системы, банковской системы в том числе".
Губернатор добавил: тесное взаимодействие позволит исключить масштабные сложности, которые банковская система региона неоднократно проходила. В случае недавнего отзыва лицензии у "Газбанка" только оперативность позволила безболезненно для вкладчиков разрешить проблему.
Дмитрий Азаров выразил уверенность, что в дальнейшем банковский сектор региона избежит подобных потрясений. "Тем более, усилия Центрального банка по оздоровлению финансовой, банковской системы приносят сегодня очевидные результаты. Думаю, что самые сложные моменты уже в прошлом", — сказал глава региона.
Ключевая задача самарского отделения Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ — надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций, в том числе банков, инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Среди приоритетов — противодействие мошенническим схемам финансовых пирамид и микрофинансовых организаций, не внесенных в реестр ЦБ РФ.
Важная составляющая этой работы — программы и проекты по финансовому просвещению населения. Дмитрий Азаров заверил, что муниципалитеты региона, а также общественные организации готовы включиться в эту работу.
"Это возможность в том числе бороться с не всегда легальным, зачастую теневым бизнесом, что тоже для нас важно. С другой стороны, когда люди понимают, как это работает, это вызывает большее доверие к банковским инструментам и институтам", — резюмировал губернатор.
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задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.