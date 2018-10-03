Специалисты "Жигулевской долины" прошли обучение в Сколково

В Сколково завершился обучающий курс для представителей региональных операторов Фонда. Как сообщает пресс-служба "Жигулевской долины", наряду с другими партнерами российского инновационного центра в программе SKOLKOVO ADVANCED приняли участие и специалисты технопарка Самарской области.

Напомним, что 17 августа в рамках проходившей в Тольятти стратегической сессии, технопарку "Жигулевская долина" был присвоен статус регионального оператора фонда "Сколково". Таким образом, перед резидентами тольяттинской инновационной площадки открылись новые перспективы для привлечения инвестиций и продвижения своих проектов.

В свою очередь специалисты ГАУ "Центр инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области" получили возможность для регулярного обмена опытом и ознакомления с новыми управленческими практиками. В рамках недавней обучающей программы SKOLKOVO ADVANCED сотрудники "Жигулевской долины" стали участниками необычного практикума. Они побывали в роли стажеров у вице-президентов, руководителей кластеров и проектных менеджеров Сколково. Погрузившись в рабочий процесс вместе с действующими сотрудниками инновационного центра, тольяттинцы прошли четырехдневный обучающий интенсив.

Данный подход позволил слушателям программы в полной мере понять внутренние бизнес-процессы. Участники изучили основные векторы развития кластеров, на практике разобрали критерии отбора успешных стартапов и освоили много другой полезной информации, необходимой для успешной организации работы региональных технопарков. В качестве бонуса организаторы обучающего курса провели для гостей ознакомительную экскурсию по технопарку и территории инновационного центра "Сколково".