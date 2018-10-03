Наргиз Закирова даст сольный концерт в Самаре

В Самаре 5 ноября в ОДО состоится сольный концерт финалистки проекта "Голос" и победительницы фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга" — Наргиз Закировой.

В 2013 г. Наргиз прошла три этапа отбора на американский X-Factor, однако решила участвовать в российском проекте "Голос". В команде Леонида Агутина Наргиз Закирова вышла в финал конкурса по результатом которого заняла второе место.

С апреля 2014 г. Наргиз сотрудничает с продюсером и композитором Максимом Фадеевым.

Жена сицилийского певца, мама троих детей и просто женщина с неугасаемой энергией, даст большой сольный концерт в нашем городе.

Цена билетов от 1500 до 4700 рублей.