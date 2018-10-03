В Хворостянском районе возгорание 700 тонн соломы тушили 14 часов

В среду, 3 октября, в 9:53 пожарные полностью потушили горевшие в Хворостянском районе 700 тонн соломы в тюках. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о пожаре на ул. Советской в с. Студенцы поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 2 октября, в 19:10.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что на месте происшествия горело 700 тонн соломы в тюках. В борьбе с огнем участвовали 49 человек, которые с помощью 15 спецмашин, локализовали очаг возгорания в 21:21, а полностью ликвидировали в 9:53 уже 3 октября.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.