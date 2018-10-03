В "Новом пространстве" проходит художественная выставка, посвященная поэту Михаилу Анищенко

В галерее "Новое пространство" СОУНБ проходит художественная выставка, приуроченная к Всероссийскому литературному фестивалю имени Михаила Анищенко, который стартует 5 октября, передает корреспондент Волга Ньюс.

В экспозиции, открывшейся 2 октября, — картины трех самарских мастеров живописи: двух ушедших из жизни — Валентина Пурыгина и Юрия Скачкова и нашего современника — Алексея Давыдова. Рядом — переписанные от руки стихотворные строчки Анищенко. Поэзия и живопись прекрасно дополняют друг друга.

Выставка названа по строчке из стихотворения Анищенко — "Река звала меня на "ты".

Руководитель центра поддержки и развития чтения СОУНБ Софья Сыромятникова поясняет: "Последние годы жизни Михаил Анищенко провел в селе с поэтичным названием Шелехметь. Здесь поэт все чаще обращался в своем творчестве к богам, Шекспиру, друзьям, любимой, звездам и реке, на берегу которой жил и творил. В его стихах река нередко представляется как граница, разделяющая мир живых и мертвых, как рубеж между своим пространством и чужим. Его отношения с рекой непростые. Иногда она внушает ужас и трепет, так как несет с собой разрушение, грозит бедой, смертью, а иногда очищает своими водами, исцеляет, приносит дары, силу и бессмертие".

На выставке представлено творчество трех живописцев, три совершенно разные творческие манеры. Три способа взаимодействия со стихами. Наиболее именитый из этих авторов, Валентин Пурыгин представлен пятью картинами из частных коллекций. Одна из них, "Весна, закат" — из его мифологического цикла. Картину, как и другие пурыгинские работы из этого цикла, хочется долго разглядывать, угадывая скрытые в ней смыслы. Напряженного цвета, сине-зеленая Волга, полыхающее закатное небо. И некое языческое божество беззаботно спит на переднем плане, укрывшись хламидой. Напрасно кричит огненно-красный петух, расположившийся рядом. Ничто не потревожит покой божества. Рядом — неповторимые пурыгинские пейзажи. На одном из них — изображение мощного осокоря. Так любимого художником дерева, ставшего одним из символов его творчества. Пример переклички живописи и поэтического слова — картина "Пристань в Рождествено", где мы видим несколько местных жителей дальним планом. И рядом стихи, которые начинаются удивительным четверостишием:

"На улице старой, в аллее мечты

Все грустные люди на тени похожи.

Я к ним подхожу: это ты? Это ты?

Но люди бегут, как мурашки по коже".

Помимо живописи и поэзии, гостями "Нового пространства" стали еще два вида искусства. Документальное кино (на двух экранах можно увидеть фильмы об Анищенко) и мультипликация. Анимационный фильм "Велесова книга", снятый по мотивам пурыгинского творчества Валерией Зуб, студенткой СГИК, ученицей Алексея Давыдова, — нечто поразительное и ни на что не похожее. Образы художника — птицы, облака, коровы, мифологические существа и он сам — все это оживает, куда-то стремительно движется под звуки скрипок, уносится в небо. Как сказал Алексей Давыдов, образы эти с обликом персонажей пурыгинских картин изначально создавались автором фильма из пластилина.

Еще один автор, чьи работы представлены на выставке, — замечательный пейзажист Юрий Скачков. "Волга подо льдом", "Волга стынет", "Весна на Солнечной поляне" — эти и другие его работы вызывают ассоциации с поэтическими строчками Анищенко. Но, наверно, ближе всего поэту был образ уходящего ввысь проселочного пути на картине "Дорога в небо". В стихотворении, которое приводится рядом, есть такие строчки:

"И мне открылась вдаль дорога,

Которой жизнь я задолжал".

И наконец, третий художник, чьи картины можно увидеть на выставке, — Алексей Давыдов. "Вода омывает камни, и камни становятся гладкими", "Свет", "Стихия огня", Берега" — эти и другие насыщенные цветом философские образы на грани с абстракциями имеют более отдаленную и, может быть, более глубинную связь со стихами Анищенко, творчество которого наполнено вечными вопросам о тайнах бытия. Как сказал художник, часть этих работ он создал специально для этой экспозиции, а те, что были написаны ранее, по мнению организаторов выставки, оказались близки поэтическому миру Михаила Анищенко.

Как обычно, на выставочной площадке "Нового пространства" проходит диалог между художниками, литераторами, музыкантами и любителями искусства.

Так, вчера здесь прошел концерт самарской фолк-группы Velvet Fall. Сегодня, в 18:00, состоится поэтический спектакль "Красная планета", автор которого — московский писатель Глеб Шульпяков. Завтра, в это же время, пройдет поэтический свободный микрофон "Река звала меня на "ты" с участием всех желающих. 11 октября, в 18:00, лекцию "Передача энергии с помощью цвета" прочитает художник и дизайнер, доцент СГИК Алексей Давыдов.

Выставка в "Новом пространстве" продлится до 13 октября.