В регионе возобновит работу межведомственная комиссия по решению проблем обманутых дольщиков

В Самарской области возобновит работу межведомственная комиссия по решению проблем обманутых дольщиков. Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Азаров, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Я приветствую такой подход, потому что, к сожалению, с 2015 года работа по решению проблем обманутых дольщиков стала носить не системный, а хаотичный характер, власти от нее фактически самоустранились. С приходом Дмитрия Игоревича эта работа была возобновлена, и очень важно, что губернатор уделяет ей такое внимание, встречается с людьми, занимается проблемой", — отметил Александр Хинштейн, подчеркнув, что в начале своей работы такая комиссия была очень эффективной.

Глава облминстроя Александр Баландин пояснил, что сейчас формируется состав межведомственной комиссии, которую возглавит губернатор.

"Комиссия будет заниматься проблемными объектами и вопросами обманутых дольщиков в постоянном режиме, причем проходить она будет в региональную неделю, когда на территории области будут присутствовать депутаты Госдумы, и они смогут принять в ней непосредственное участие", — рассказал он.