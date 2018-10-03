В регионе возобновит работу межведомственная комиссия по решению проблем обманутых дольщиков

В Самарской области возобновит работу межведомственная комиссия по решению проблем обманутых дольщиков. Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Азаров, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Я приветствую такой подход, потому что, к сожалению, с 2015 года работа по решению проблем обманутых дольщиков стала носить не системный, а хаотичный характер, власти от нее фактически самоустранились. С приходом Дмитрия Игоревича эта работа была возобновлена, и очень важно, что губернатор уделяет ей такое внимание, встречается с людьми, занимается проблемой", — отметил Александр Хинштейн, подчеркнув, что в начале своей работы такая комиссия была очень эффективной.
Глава облминстроя Александр Баландин пояснил, что сейчас формируется состав межведомственной комиссии, которую возглавит губернатор.
"Комиссия будет заниматься проблемными объектами и вопросами обманутых дольщиков в постоянном режиме, причем проходить она будет в региональную неделю, когда на территории области будут присутствовать депутаты Госдумы, и они смогут принять в ней непосредственное участие", — рассказал он.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))