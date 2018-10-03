В некоторых районах Самарской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов

В период с 3 по 5 октября на востоке Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс), сообщают в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС России по Самарской области напоминает, что в этом случае необходимо соблюдать правила: выполнять запрет на посещение лесов, не разводить костер в лесу или на торфянике даже вблизи водоёмов), не поджигать сухую траву, не бросать непотушенные спички или сигареты, не пользоваться в лесу пиротехническими изделиями — петардами, бенгальскими огнями и другие.