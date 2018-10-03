16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Треть детских садов и школ Самары подключены к отоплению О "глазоуправлении" и телепатии в Самаре расскажут ученые с мировым именем На время проведения фестиваля "Ожившие страницы истории" в Самаре ограничат движение транспорта В Самаре прошла первая операция с применением навигационной системы, разработанной в СамГМУ Омбудсмен региона проведет прием по вопросам присвоения инвалидности

Общество

В некоторых районах Самарской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 33
Версия для печати

В период с 3 по 5 октября на востоке Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс), сообщают в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС России по Самарской области напоминает, что в этом случае необходимо соблюдать правила: выполнять запрет на посещение лесов, не разводить костер в лесу или на торфянике даже вблизи водоёмов), не поджигать сухую траву, не бросать непотушенные спички или сигареты, не пользоваться в лесу пиротехническими изделиями — петардами, бенгальскими огнями и другие.

Гид потребителя

Последние комментарии

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

Вера Медведева 29 сентября 2018 08:09 Сотрудника ФСИН наградили за спасение утопающих в парке им. Гагарина в Самаре

Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.

Фото на сайте

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

Соревнования по ловле речного хищника с лодок

Соревнования по ловле речного хищника с лодок

В Самаре открыли Софийский собор

В Самаре открыли Софийский собор

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4