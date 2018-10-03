В некоторых районах Самарской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов

В период с 3 по 5 октября на востоке Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс), сообщают в Приволжском УГМС.
ГУ МЧС России по Самарской области напоминает, что в этом случае необходимо соблюдать правила: выполнять запрет на посещение лесов, не разводить костер в лесу или на торфянике даже вблизи водоёмов), не поджигать сухую траву, не бросать непотушенные спички или сигареты, не пользоваться в лесу пиротехническими изделиями — петардами, бенгальскими огнями и другие.
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Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.