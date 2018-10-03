Промсвязьбанк планирует открыть кредитную линию на сумму до 6 млрд рублей для строительства первого ТЛЦ "Нового Шелкового пути"

Промсвязьбанк и дочерняя компания РЖД - "Развитие ТЛЦ", занимающаяся строительством и эксплуатацией терминально-логистических центров на территории России, заключили соглашение о сотрудничестве. Договоренности между банком и компанией были достигнуты в рамках Международного транспортно-логистического форума "Pro//Движение. 1520".

Документ был подписан директором департамента крупных корпоративных клиентов Промсвязьбанка Артемом Шашкиным и генеральным директором "Развитие ТЛЦ" Сергеем Гришиным. Основная цель соглашения — установление долгосрочных партнерских отношений, предоставление компании и ее дочерним предприятиям необходимого финансирования и других продуктов Промсвязьбанка.

Компания "ТЛЦ "Белый Раст" — совместное предприятие РЖД и крупной государственной компании "Инкоу Порт" (КНР). Ее ключевой проект — строительство терминально-логистического центра "Белый Раст" в Дмитровском районе Подмосковья. Комплекс станет ключевым узлом в железнодорожном коридоре, который свяжет Европу и Азию. Участие в проекте российских и китайских компаний консолидирует усилия в рамках инициативы "Один пояс — один путь" и партнерства в рамках евроазиатского экономического сотрудничества. Помимо финансового участия "Инкоу Порт" планирует обеспечить увеличение грузопотока из КНР. Запланировано, что ТЛЦ "Белый Раст" будет обрабатывать полносоставные поезда, осуществлять погрузку и разгрузку, включая необходимые процедуры на расположенных в терминале постах таможни, фитосанитарного и ветеринарного контроля.

В настоящее время банком приняты необходимые решения для начала финансирования проекта.

"Мы планируем открыть кредитную линию для строительства первой очереди ТЛЦ "Белый Раст" на сумму до 6 млрд руб. Нам интересны инвестиции в инфраструктурные проекты, служащие драйвером развития транспортной системы России и улучшающие логистику контейнерных перевозок как внутри страны, так и в направлении зарубежных стран. По нашему убеждению, "Белый Раст" — это стратегически важный проект, реализация которого может стать значительным вкладом в развитие торгово-экономического сотрудничества России и Китая и евразийскую интеграцию в целом", — заявил Артем Шашкин.

"Мы рады продолжать сотрудничество с Промсвязьбанком. Эта поддержка станет хорошим подспорьем при реализации задач, которые отвечают стратегическим целям экономического и инфраструктурного развития страны. Проект "Белый Раст" позволит ликвидировать существующие ограничения для развития современных терминальных технологий как в Московском железнодорожном узле, так и по сети дорог в целом", — отметил Сергей Гришин.